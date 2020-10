La protagonista di questo video, diffuso sul web nelle ultime ore, si chiama Nina. Dal filmato, si vede questa dolce amica pelosa mentre se ne sta ferma, lungo il corridoio di un aeroporto. La sua attenzione è rivolta sulla folla. Nina scruta persona per persona, come se stesse cercando qualcuno. Pochi secondi dopo, accade qualcosa…

A Nina sono serviti solo pochi secondi per sentire nell’aria quell’odore a lei tanto familiare e per convincere il suo proprietario a lasciare il guinzaglio.

La cucciola inizia a correre lungo quel corridoio, in mezzo ai passeggeri, fino a lanciarsi tra le braccia della sua mamma!

Quando Nina vede Deborah sembra completamente impazzita. Non riesce a trattenersi. Inizia a saltare tra le sue braccia e a riempirla di baci.

Deborah riesce a malapena a ricambiare i baci della sua amica pelosa, che continuava ad agitarsi, come se volesse dirle che era felice di vederla, ma che non doveva mai più lasciarla!

Il video di Nina e l’incontro con Deborah

..welcome back Deborah <3 Posted by Deborah De Luca on Wednesday, April 29, 2015

Il lavoro di Deborah come dj, la obbliga spesso a viaggiare e stare lontana da casa per giorni. Questo per Nina è una vera tortura, ma ogni volta che torna, lei l’accoglie così. Come se fosse tornata la persona della sua vita, il suo tutto. Ogni volta il loro incontro, è sempre più emozionante.

Il video di Nina ci dimostra che i nostri amici a quattro zampe non hanno altro scopo nella vita, se non quello di amarci e che non esiste nulla di più bello per loro, del rivederci e farsi stringere tra le nostre braccia!

Grazie a chi ha condiviso questo video con noi, ci ha fatto sorridere il cuore! Sono queste le immagini che fanno bene!