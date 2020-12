È entrata nel centro commerciale e ha iniziato a curiosare ovunque. Soltanto dopo si è scoperto quale fosse la missione della cagnolina

Tutti noi sappiamo quanto possano essere testardi e allo stesso tempo intelligenti i nostri amici a quattro zampe e Abby, la cagnolina protagonista di questa storia, ne è la chiara dimostrazione. L’incrocio tra labrador e pitbull si era persa tre settimane prima e, per tutto quel tempo, aveva girovagato da sola per la città.

Credit: Danielle Robinette – Facebook

Davvero singolare l’avventura che ha vissuto questa dolce cagnolina nera. Dopo essersi smarrita, aveva girato da sola per la città, non sapendo minimamente dove andare o cosa fare.

Credit video: Animals Over Humans – Youtube

Un giorno, l’istinto di quella meravigliosa cagnetta l’ha spinta ad entrare nel centro vendita Walmart della città. Aveva deciso di entrarci in totale tranquillità, ma era come se avesse in mente una particolare missione da compiere. A quanto pare il cartello di divieto di ingresso rivolto ai cani, per lei non aveva alcun valore.

Dopo aver varcato il portone d’ingresso del centro commerciale, ha iniziato ad annusare tutto e a guardarsi intorno. Per i primi minuti ha agito completamente indisturbata. Dopodiché Danielle Robinette, un’impiegata del negozio, ha notato la cucciola che vagava tra gli scaffali senza un collare né una pettorina, il che ha ovviamente insospettito la giovane.

Abby e la riunione con June

Credit: Danielle Robinette – Facebook

In poco tempo Abby ha conquistato l’attenzione di tutti i presenti nel negozio. Clienti ed impiegati hanno provato ad acchiapparla ma non c’era nulla da fare. Lei continuava a scappare e a guardarsi intorno, come se cercasse qualcuno o qualcosa.

Dopo aver fatto il giro dell’intero punto vendita, la cagnolina si è trovata davanti a un’altra cassiera e, proprio in quel momento si è fermata. Il motivo? Quella donna in divisa era la sua padroncina. La sua migliore amica che aveva perso di vista tre settimane prima e che da allora non ha fatto altro che ricercare.

Credit: Danielle Robinette – Facebook

June Rountree non credeva ai suoi occhi. Dopo che Abby era scappata l’aveva cercata ovunque, compreso il rifugio della città. Non avendola trovata da nessuna parte si era ormai rassegnata e invece, è stata proprio la cagnetta a cercare e trovare lei.

Danielle, collega di June, estasiata da una vicenda tanto dolce, ha deciso di scattare delle foto e di condividere la loro storia su Facebook. In poche ore migliaia di persone hanno visto il post e lo hanno condiviso sulla loro bacheca, rendendolo virale sul web.