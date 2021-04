È morta April: i veterinari hanno deciso di sopprimerla

In molti avevano visto il video della giraffa April, diventato virale qualche anno fa sui social network. Lo zoo che la ospitava, aveva deciso di riprendere il suo parto e di pubblicarlo in diretta streaming. Un video seguito da milioni di persone, che aveva scatenato opinioni contrastanti.

Oggi, sono passati quasi 4 anni da quel filmato ed è arrivata un’altra tristissima notizia. La giraffa April è morta. I veterinari hanno deciso di sopprimerla per mettere fine alle sue sofferenze. Aveva un’artrite che le rendeva la vita insopportabile.

A dare la notizia, è stato proprio l‘Animal Adventure Park, lo zoo di Harpursville, New York.

Con una nota, il proprietario ha raccontato che la giraffa era uno dei membri più anziani dello zoo e che aveva ormai raggiunto i 20 anni d’età. Già dalla scorsa estate, aveva iniziato a mostrare segni di malessere e dopo le varie visite veterinarie, era venuta fuori la diagnosi dell’artrite. Per mesi, hanno provato a sottoporla a cure diverse, attraverso la somministrazione di antidolorifici, antinfiammatori e l’hanno perfino sottoposta ad una dieta diversa.

Purtroppo, con il tempo, April non è migliorata. Al contrario, era arrivata al punto di non riuscire nemmeno più a muoversi. Alla fine, per il suo bene, è stata presa la decisione più giusta: l‘eutanasia.

La giraffa April ora è in pace e corre felice tra le nuvole del Paradiso.

Il parto della giraffa April

Pubblicato in diretta sul canale YouTube, il video dello zoo raggiunse un numero impressionante di visualizzazioni. Milioni di persone avevano visto il cucciolo nascere e in poco tempo, gli animalisti si erano fatti sentire.

Nono solo la giraffa era chiusa in uno zoo, ma costretta a dare alla luce il suo piccolo davanti alle telecamere.

E anche adesso, dopo la sua morte, in molti sono tornati a parlare dell’argomento e di come April abbia trascorso una vita sotto i continui riflettori. Adesso finalmente è in pace.