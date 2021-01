Lo ha visto accasciato a terra e si è precipitato in suo aiuto: “Ho dovuto cercare un tutorial su YouTube”

La vicenda è accaduta in una città chiamata Chantaburi, in Thailandia e si è rapidamente diffusa in ogni parte del mondo. Un cucciolo di elefante è stato investito da una motocicletta e si è accasciato in mezzo alla strada, privo di sensi. Quando un soccorritore ha visto la scena, non è riuscito a rimanere indifferente ed ha deciso di intervenire.

Credit: The Telegraph / YouTube

Non sapendo da dove iniziare, l’uomo ha pensato di cercare un video online per riuscire a praticare all’animale la rianimazione cardiopolmonare.

Nonostante la strada fosse trafficata, il coraggioso soccorritore si è chinato sopra l’elefante e per oltre 10 minuti, ha cercato di rianimarlo. Alcuni dei guidatori, hanno ripreso l’intera scena in un video, poi pubblicato sui social network. Migliaia di persone sono rimaste senza parole, nel vedere l’impegno dell’uomo per salvare la vita di un elefante.

Dopo diversi tentativi, il cucciolo si è alzato e anche se in stato confusionale, è riuscito a reggersi in piedi da solo! A quel punto, il suo salvatore, insieme ad altri uomini, è riuscito a portarlo in un altro posto, dove un veterinario lo ha poi raggiunto e gli ha fornito tutte le cure necessarie.

Le condizioni del cucciolo di elefante dopo l’intervento

Credit: The Telegraph / YouTube

Fortunatamente, dopo un’accurata visita il medico ha stabilito che non aveva riportato alcuna grave conseguenza il cucciolo di elefante è potuto tornare alla sua vita.

Nel video virale, il cucciolo raggiunge un elefante adulto, che si presume fosse la sua mamma.

Credit: The Telegraph / YouTube

Gli utenti del web si sono complimentati con il soccorritore. Non si è trattato del solito salvataggio di un cane o di un gatto, ma di un elefante. E nonostante il grande animale avrebbe potuto alzarsi e fargli del male, l’uomo ha fatto tutto il possibile per salvargli la vita.