Mila è morta sotto gli occhi della sua padrona, sbranata da due cani di grossa taglia. Una scena che Ornella Verardo, residente in provincia di Portogruaro (Venezia), non dimenticherà per il resto della sua vita. Era uscita con la cagnolina, come faceva ogni giorno, ma mentre le due camminavano per via Franca, due grandi cani le hanno raggiunte inaspettatamente.

Il tutto è accaduto in pochi secondi, i due animali hanno fatto cadere a terra Ornella e poi si sono avventati sulla povera Mila. La donna non ha potuto fare nulla, per salvare la sua fedele amica a quattro zampe.

Altri passanti, alla vista della scena, hanno lanciato subito l’allarme alle forze dell’ordine, che in poco tempo sono intervenute sul posto. La cosa che però ha fatto più rabbia, è che prima del loro arrivo, i padroni dei due grandi cani sono riusciti a richiamarli sulla loro auto e sono andati via:

Prima dell’arrivo delle forze dell’ordine i padroni di questi due cani sono arrivati sul posto a bordo di un auto e di una moto, hanno recuperato gli animali e se ne sono andati senza attendere l’arrivo dei vigili né tantomeno accertarsi di come stesse mia moglie. Sono stati davvero irrispettosi.

Questo il racconto di Ugo, il marito di Ornella.

Dopo l’episodio e le dovute indagini, gli agenti sono riusciti a risalire ai due animali, regolarmente registrati e di conseguenza, alla loro famiglia. I proprietari rischiano adesso una denuncia e una multa.

Ugo e Ornella stanno aspettando i verbali. Nulla però riuscirà a riportare indietro Mila. La cagnolina è morta sbranata per colpa di due cani lasciati liberi. Ornella è sotto shock, poteva essere lei la vittima ed ha visto morire la sua cagnolina, sotto i suoi occhi.

Notizia in aggiornamento.