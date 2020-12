La storia di una cagnolina, chiamata Tootsie Pop è diventata presto virale sul web. Nel momento in cui ha partorito ha instaurato un istinto di protezione nei confronti dei suoi cuccioli, che ha stupito i volontari. Non permetteva a nessuno di avvicinarsi e soprattutto di poterli toccare.

CREDIT: FACEBOOK

Tootsie non ha mai avuto una casa in cui poter vivere e degli amici umani, disposti ad amarla. Ha sempre vissuto da randagia e nessuno si è mai preoccupato per lei.

Le persone del posto facevano il possibile per darle da mangiare, ma la cucciola non si faceva avvicinare. Era molto spaventata dagli esseri umani, forse a causa delle cattiverie che aveva subito nella sua vita.

Quando ha capito che i suoi piccoli stavano per venire al mondo, ha deciso di rifugiarsi in una casa abbandonata, che era in quella zona. Sin da subito ha fatto il possibile per proteggere e far star bene i suoi cuccioli.

CREDIT: FACEBOOK

La gente del posto, quando si è resa conto di ciò che stava accadendo lì dentro, ha deciso di chiedere aiuto ai volontari di Stray Rescue, associazione che si occupa di animali in difficoltà.

I ragazzi sono andati in fretta sul posto, ma appena hanno visto la piccola Tootsie, hanno capito che riuscire ad aiutare tutta la famiglia sarebbe stato un lavoro molto difficile. Non permetteva a nessuno di potersi avvicinare.

Il salvataggio di Tootsie Pop e dei suoi cuccioli

I volontari hanno lavorato a lungo per conquistare la fiducia della cagnolina. Era la prima volta che Tootsie riceveva amore ed affetto, ma soprattutto che riceveva delle attenzioni da parte degli esseri umani.

La mamma quando ha capito che quei ragazzi volevano solo aiutarla, ha deciso di lasciar prendere i suoi cuccioli. Infatti i volontari sono riusciti a portare in fretta tutta la famiglia al rifugio. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

CREDIT: STRAY RESCUE

Il medico ha sottoposto tutti ad un’accurata visita. Subito dopo i volontari hanno sistemato la cucciola, insieme ai suoi piccoli in un box, affinché potessero ricevere tutto ciò di cui hanno bisogno. Ora sono ancora in quel posto, ma a breve tutti troveranno delle famiglie umane, disposte ad adottarli.