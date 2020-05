View this post on Instagram

Ahir ens va deixar la nostra ximpanzé més veterana i estimada, la Vieja. Va arribar al Zoo l’any 1965, provinent de Guinea Equatorial, a l’edat aproximada de 2 anys i per tant avui, a la seva seixantena, era considerada la més vella de la seva espècie a Europa. Amb un caràcter noble, afable i acollidor, va liderar el grup en ocasions, convertint-se en la seva matriarca i sent una bona mare i companya de tots. La seva llarga vida va lligada inevitablement a la història i evolució del Zoo de Barcelona, que a dia d’avui, esdevé refugi d’alguns de la seva espècie, considerada en perill d’extinció per la IUCN. (@iucn_europe ) La participació de la Fundació Barcelona Zoo en diversos projectes de conservació al llarg dels anys, en països com el Senegal, Zàmbia, Sierra Leona o Costa d’Ivori i la col·laboració amb reconegudes Institucions com la Jane Goodall(@janegoodall.senegal), posen de manifest la importància de la nostra tasca: la protecció de la biodiversitat. Avui acomiadem a la Vieja i ens sentim privilegiats i orgullosos d’haver compartit amb ella tot aquest temps i haver-ne après tant. Et trobarem a faltar.