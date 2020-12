È morta Lallina, una notizia che spezza il cuore. Non era sufficiente quello che le avevano fatto

Gettata via, paralizzata ed epilettica, da colui che avrebbe dovuto amarla: Lallina non ce l'ha fatta

In molti avevano preso a cuore la sua storia, Lallina non ce l’ha fatta. La sua situazione si è aggravata, nonostante le numerose donazioni e le cure di coloro che l’avevano salvata. Pochi giorni fa, è arrivata la triste notizia della sua morte. Epilettica e paralizzata, Lallina era stata abbandonata in una busta della spesa, una di quelle rigide, per le strade di Palermo.

Quella stessa persona che avrebbe dovuto amarla e prendersi cura di lei, ormai la considerava soltanto un peso. Così un giorno, ha pensato che fosse una buona idea prendere una busta della spesa e sbarazzarsi di lei.

Lallina e l’intervento di Ilenia

Una volontaria che ha assistito alla scena, ha deciso di intervenire. L’uomo però ha inizialmente negato il suo gesto e poi ha affermato che era la cagnolina di un suo parente, finché non si è ritrovato costretto a dire la verità: non aveva soldi per le sue cure e doveva sbarazzarsi di lei.

Ilenia, con il cuore a pezzi, ha portato Lallina ad uno studio veterinario di Palermo. Grazie ad una raccolta fondi e al buon cuore di migliaia di persone, in supporto alla cagnolina sono arrivate numerose donazioni per pagare tutte le spese veterinarie e quelle dei ricoveri.

Soldi che purtroppo non sono serviti a salvare la vita di Lallina e a regalarle una seconda possibilità di essere felice. Di lei però, rimane un ricordo meraviglioso. I suoi occhi dolci e il suo grande amore dimostrato, nonostante ciò che le era stato fatto.

Fonte YouTube Safe Home Foundation

Con la sua morte, questa cagnolina ha lasciato una grande eredità ai suoi amici a quattro zampe. I volontari hanno comunicato che useranno i soldi della sua raccolta fondi, per pagare le cure di altri animali. Per doni per pensioni, staffette, trasportini, pappe, cure e terapie per cani e gatti bisognosi.