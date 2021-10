È morta Ndakasi. La femmina di gorilla famosa sul web si è spenta per sempre tra le braccia del suo papà. Una tristissima notizia che arriva dal parco dei Virunga, in Congo.

Tutti hanno avuto modo di conoscere la storia della gorilla Ndakasi nel 2019, quando i suoi selfie, in compagnia della sua amica gorilla, erano stati pubblicati sui social network. Delle fotografie simpatiche e dolci che in pochi giorni avevano fatto il giro del mondo.

Era il 2007, quando due ranger trovarono la piccola gorilla aggrappata al corpo senza vita della sua mamma. Quest’ultima era stata uccisa dai bracconieri e senza di lei Ndakasi non sarebbe mai riuscita a sopravvivere da sola. Fu così portata in un centro di soccorso, con più precisione a Goma. In quel posto l’animale ha conosciuto l’uomo che è poi diventato il suo papà umano e il suo migliore amico. Colui che l’ha accompagnata nella crescita e che le ha insegnato il significato della parola amore.

Proprio Andrè Bauma, questo il nome del suo salvatore, ha condiviso l’ultima straziante foto della gorilla, addormentata per sempre tra le sue braccia.

I selfie della gorilla Ndakasi

Una foto che nelle ultime ore sta impazzando i social network. Dopo il suo ritrovamento, Ndakasi ha dovuto affrontare un lungo periodo di riabilitazione e per i successivi 11 anni ha potuto contare sull’amore e le cure dei suoi custodi. Ha vissuto insieme ad altri gorilla ed è diventata famosa sui social dopo alcuni selfie in cui si era messa in posa, proprio come un essere umano.

Purtroppo lo scorso 26 settembre le sue condizioni di salute sono peggiorate. Ha combattuto con tutte le sue forze contro una malattia, che alla fine non le ha lasciato scampo. Ma anche incontro alla morte, la dolce gorilla ha trovato delle braccia calorose che l’hanno stretta fino al suo ultimo respiro.

