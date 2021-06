Il cane del Presidente Joe Biden è volato sul ponte dell'arcobaleno: le commoventi parole d'addio per Champ

Una tristissima notizia è arrivata negli ultimi giorni, è morto Champ. Il Presidente Joe Biden e della first lady Jill Biden hanno reso pubblico lo spiacevole episodio, attraverso una nota della Casa Bianca:

Il nostro amato pastore tedesco, Champ, è morto pacificamente a casa. È stato il nostro compagno costante e amato negli ultimi 13 anni ed è stato adorato da tutta la famiglia Biden. Nei nostri momenti più gioiosi e nei nostri giorni più dolorosi, era lì con noi, sensibile a ogni nostro sentimento ed emozione inespressi. Amiamo il nostro dolce, bravo ragazzo e ci mancherà sempre.

La coppia ha poi voluto ricordare il modo in cui Champ era sempre presente. Voleva stare sempre dove stava la sua famiglia, soltanto per rannicchiarsi vicino ai loro piedi e condividere quell’amore che solo chi ha un cane nella vita può capire. Da cucciolo amava inseguire le palline o correre con i bambini.

Dopo il trasferimento alla Casa Bianca, Champ si è adattato subito, perché ciò che contava di più per lui, era stare con la sua mamma e il suo papà. Trascorreva molto tempo in giardino, a prendere il sole.

Biden ha acquistato Champ dopo una promessa fatta alla moglie, ma viste le critiche ricevute dagli animalisti, in seguito si è recato al rifugio ed ha adottato un pastore tedesco di nome Major. Entrambi i cani hanno fatto insieme a lui l’ingresso alla Casa Bianca. Champ si è adattato subito ed è andato d’accordo con tutto lo staff. Major, invece, ha mostrato comportamenti inaspettati e, inizialmente, è stato allontanato dalla struttura. In un episodio ha morso uno dei dipendenti e tutti hanno espresso la preoccupazione per i suoi comportamenti aggressivi. Una vita nuova a cui il cagnolone deve ancora abituarsi. Lo aiuteranno i suoi proprietari, anche attraverso corsi con esperti del comportamento.

Champ purtroppo è volato sul ponte dell’arcobaleno e le sue foto, nelle ultime ore, stanno impazzando i social network. Accompagnate da cuori e dolci frasi.