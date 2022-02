Ancora dolore per la famosissima attrice Sharon Stone: il suo bull dog francese Joe Biggy è morto. È accaduto diversi giorni fa, ma la stessa star ha rivelato di non aver avuto la forza per parlarne.

Due giorni fa, ha scelto di pubblicare una foto del suo amato cucciolo e di salutarlo sul suo profilo Instagram: “Joe “Biggy” Stone sul suo trono R.I.P. 💭😘”.

Tantissimi i messaggi dei suoi colleghi del mondo dello spettacolo e dei suoi numerosissimi fan, che hanno voluto lasciarle parole di conforto per la scomparsa del cucciolo.

Quest’ultimo periodo per Sharon Stone è stato molto doloroso ed ha cambiato la sua vita.

Prima la notizia delle gravi condizioni del suo nipotino e poi quella della sua morte. L’attrice aveva chiesto preghiere sul web, informando tutto il mondo della situazione.

River è morto a soli 11 mesi. Era il figlio di suo fratello Patrick e purtroppo non è riuscito a sopravvivere a un’insufficienza multiorgano. La famiglia ha donato i suoi organi, salvando così altre tre vite.

Niente ha aiutato la nostra famiglia a sopportare la tragica morte di River come la donazione dei suoi organi. Il fatto che abbia salvato la vita a tre persone, due bambini e un uomo di 45 anni, ci ha dato un po’ di pace.

Non molto tempo dopo, la star aveva chiesto altre preghiere per la sua mamma, ricoverata in ospedale dopo un altro ictus. Anche in questo caso ha potuto contare sull’immenso amore del mondo del web.

Ora si è ritrovata a dover far fronte ad un’altra perdita, quella del suo cagnolino.

Abbiamo perso Joe, il tigrato, due settimane fa. Ora siamo pronti per condividerlo. È un processo.

Ha condiviso una foto, mentre se ne sta seduta sulle scale della sua casa, con in braccio l’altro bull dog Bandit. Il cucciolo è ora l’unico rimasto a condividere il suo amore e a supportarla in ogni momento della sua vita.