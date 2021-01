È morto Orso, la straziante notizia pubblicata dalla cantante: “Mi manca come il sangue nelle vene”

Una notizia molto triste, che arriva dal profilo Instagram di Donatella Rettore. La nota cantante italiana ha voluto condividere con il mondo la perdita del suo cane Orso e ha voluto dirgli addio con un triste post. Numerose le reazioni e i commenti dei follower, che hanno voluto lasciare all’intramontabile volto della musica italiana, un messaggio di supporto e di affetto.

ORSO HA LASCIATO QUESTO MONDO. MI MANCA COME IL SANGUE NELLE VENE. ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️

Un dolore che ha stravolto la sua vita. Da sempre Donatella ha dimostrato l’importanza dei suoi amici a quattro zampe e di come l’abbiano aiutata a superare i momenti bui, come la sua lotta contro il tumore. Si è sottoposta a due interventi, che per fortuna ha superato con successo, contando sempre sull’amore di Orso e degli altri suoi “figli pelosi”.

ORSO ♥ ️ 🌈 ORA NON SOFFRE MA VOLA SOPRA LE NOSTRE VILTA ‘🌹🌹🌹 #RETTORE.

La confessione di Donatella Rettore a Storie Italiane

Ospite a Storie Italiane, Donatella Rettore ha recentemente confessato di essere stata vittima di un tentativo di violenza. In diretta dalla sua casa, la cantante ha raccontato che quando aveva soltanto 15 anni, un ragazzo più grande di lei, l’aveva invitata a prendere un caffè. Non appena però è salita sulla sua macchina, ha capito che non stavano andando al bar, ma per le strade sperdute della campagna.

Ho cercato di uscire dalla macchina tirando via le chiavi e gettandole dal finestrino, ma lui mi ha afferrata dai capelli. A quel punto gli ho dato un calcio e gli ho fatto male. Lui si è accasciato perciò sono riuscita ad uscire dall’auto e a scappare. Dopo aver corso per 6-7 chilometri, sono arrivata in paese tutta sudata. Non riuscivo neanche a respirare.

Come per ogni altro essere umano, ci sono stati momenti difficili nella vita della Rettore, ma da guerriera li ha superati tutti. E ogni volta, la cantante ne ha dato il merito ai suoi amici a quattro zampe. Non si è mai frenata nel mostrare il suo grande amore per gli animali e le sue campagne #DALLAPARTEDEGLIANIMALI.

Oggi la cantante ha salutato una parte importante della sua vita e il vuoto di Orso, l’accompagnerà per sempre. Ma come lei stessa ha scritto, ora il cane non soffre più e corre felice sul ponte dell’arcobaleno. Siamo certi che continuerà a proteggere la sua mamma anche da lassù.