Per il cantante Lenny Kravitz questo non è momento felici: purtroppo è morto il suo cane Leroy Brown di 11 anni

Una grave ed improvvisa perdita ha colpito il famoso cantante Lenny Kravitz. Purtroppo il suo amato cane Leroy Brown è morto a 11 anni, a causa dell’età avanzata ed è stato proprio il suo amico umano a dare la triste notizia sul suo profilo Instagram. Erano inseparabili e lo ha accompagnato ovunque.

Una notizia davvero drammatica, che ha spezzato i cuori di tutti i suoi fan. Il cucciolo era conosciuto, proprio come il cantante, poiché era molto presente anche sui suoi profili social.

Lenny Kravitz molto tempo fa, ha detto di aver salvato il cane mentre viveva sulle strade. Non aveva mai avuto una casa ed una famiglia amorevole. Era randagio da sempre.

Infatti dopo averlo trovato, per prima cosa lo ha portato dal veterinario e subito dopo, ha deciso di portarlo nella sua abitazione. Lo scopo del ragazzo era solo quello di aiutarlo a riprendersi ed riconquistare la fiducia negli esseri umani.

Però, con il passare dei giorni si è talmente affezionato a lui, che ha deciso di adottarlo per sempre. Non riusciva più ad immaginare la sua vita senza quel cucciolo. Inoltre, poco tempo dopo, durante una passeggiata di routine, i due hanno incontrato un altro cane.

Leroy era al settimo cielo ed il suo amico umano, ha deciso di farli felice entrambi. Il cantante ha adottato anche l’altro cucciolo, che ha chiamato Jojo. Tutti e 3 erano diventati inseparabili ed hanno anche fatto insieme il giro del mondo diverse volte.

Le parole di Lenny Kravitz per la morte del suo Leroy Brown

È stato proprio l’artista a dare la triste notizia ai suoi follower. Lunedì scorso, sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post per avvisare tutti della sua tragica perdita, ma anche per salutare per sempre il suo amico a quattro zampe. Lenny sui social ha scritto:

Grazie per aver condiviso la tua vita con me. Mi hai benedetto con amore incondizionato mentre mi guardavi attraversare tutto. Eri acconto a me nei miei momenti migliori ed anche in quelli peggiori.

