Un drammatico episodio è avvenuto poco tempo fa. Una cagnolina chiamata Elle, è stata attaccata da un animale mentre era fuori la sua abitazione. Purtroppo a causa di quella brutta esperienza, ha riportato gravi traumi e lesioni, che il medico ha dovuto curare con una terapia particolare.

Eventi simili accadono molto più spesso di quello che si crede.

Per fortuna, nel caso di questa cucciola, il medico è riuscito ad intervenire in fretta e la piccola Elle, ora è anche potuta tornare a casa dai suoi amati amici umani. Tutti erano preoccupati che potesse perdere la vita.

L’episodio è avvenuto in una giornata come le altre per la famiglia. La donna, proprio come faceva sempre, aveva portato la cucciola a fare una passeggiata nei giardini vicini. Voleva lasciarla libera di correre e divertirsi.

È proprio durante quei minuti, che è avvenuto il dramma. Un animale è arrivato all’improvviso e dopo aver visto la cucciola, si è scagliato contro di lei e l’ha aggredita. L’amica umana che era con lei, non è riuscita a tirarla via.

Nel giro di pochi istanti, la piccola Elle si è accasciata a terra. Non riusciva ad alzarsi e non smetteva di piangere per il dolore. Per questo la donna, l’ha portata d’urgenza dal medico, per tutte le cure necessarie.

L’intervento tempestivo del veterinario per salvare Elle

Dopo un’accurata visita, è venuta fuori una terribile verità. La cagnolina aveva un polmone perforato e diversi traumi su tutto il corpo. Purtroppo il medico non sapeva se sarebbe riuscita a sopravvivere.

L’uomo ha deciso di sottoporla ad un trattamento particolare. L’ha avvolta in un telo di plastica, in modo che potesse operarla nel giro di pochi giorni. Aveva bisogno di comprimere il buco che aveva nel polmone, per evitare che le causasse problemi ancora più gravi.

Grazie a tutte queste cure innovative, la cucciola è riuscita a riprendersi nel giro di poco tempo. Infatti la famiglia umana ha anche avuto la possibilità di portarla di nuovo a casa. Tutti sono al settimo cielo per come si è concluso questo episodio drammatico.