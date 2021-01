“È stato come se qualcuno mi avesse colpito con mille pugni allo stomaco”: il triste racconto del proprietario della cucciola

Partito per un viaggio di lavoro, l'uomo aveva lasciato la cagnolina Bella in una pensione per animali

Perdere il tuo cane, l’amico fedele che ti ama e che tu ami incondizionatamente, è una delle esperienze più brutte che ti possa capitare. A provare questa terribile sensazione, qualche tempo fa, è stato il proprietario di una dolcissima cagnolina di nome Bella.

Credit: screenshot – no vou – YouTube

L’uomo, residente a New York nel quartiere di Manhattan, doveva partire per un viaggio di lavoro che lo avrebbe trattenuto lontano da casa per qualche giorno. Così aveva deciso di affidare, durante la sua assenza, la sua amata cagnolina ad una pensione per cani situata nel Queens, a qualche chilometro di distanza da casa loro. La destinazione del viaggio era la Florida, molto distante dalla grande mela, quindi c’era bisogno di qualcuno che si occupasse della cucciola a tempo pieno.

Credit: screenshot – no vou – YouTube

La terribile mancanza che la cucciola sentiva nei confronti del suo amato padroncino, purtroppo l’ha portata a fare una scelta sbagliata. Approfittando di un buco aperto nella recinzione della struttura in cui era ospite, la cagnetta è riuscita a fuggire via e ad eludere i controlli degli addetti della pensione. Una volta accorti della fuga di Bella, gli operatori della struttura per cani hanno subito contattato il suo padroncino che, disperato, è salito in auto ed è tornato spedito a New York.

Perdere Bella è stato il peggior incubo della mia vita. Mi sentivo come se qualcuno mi avesse colpito allo stomaco con mille pugni.

La riunione tra Bella e il suo proprietario

Credit video: no vou – YouTube

Fin da subito, l’uomo ha fatto partire una ricerca senza precedenti. Tutto ciò che voleva era ritrovare a tutti i costi la sua amica a quattro zampe.

Io, la mia famiglia e i miei amici l’abbiamo cercata per 3 lunghi giorni! Abbiamo messo dei volantini, chiamato più volte tutti i rifugi della zona. Abbiamo attivato un’allerta color ambra. Ero devastato e non riuscivo nemmeno a lavorare.

Credit: screenshot – no vou – YouTube

Dopo tanto dolore, finalmente, un’associazione animalista del Queens che si occupa di salvare i cani senzatetto, ha trovato Bella e l’ha portata in salvo. Dopo aver fatto una ricerca, sono riusciti ad arrivare al suo padroncino ed hanno organizzato la riunione. Le immagini dell’incontro della cagnolina e del suo amato papà sono davvero commoventi.