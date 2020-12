Un episodio davvero incredibile è stato pubblicato sul web nelle ultime settimane. Un cane chiamato Kenai, ha salvato un’aquila che era sulla neve e non poteva più volare. Ora grazie a lui sta bene e sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno. Sono intervenuti diversi veterinari sul posto.

CREDIT: FACEBOOK

La vicenda è avvenuta pochi giorni fa. Il cucciolo era uscito con il suo amico umano, per fare la loro solita passeggiata di routine. Era un giorno come un altro per loro.

L’uomo ha deciso di fare un percorso diverso. È voluto andare nel bosco dietro la sua abitazione, per permettere al cane di poter correre e giocare liberamente, senza dover incontrare dei pericoli.

Proprio mentre stavano passeggiando, vicino ad un piccolo lago ghiacciato, il piccolo Kenai ha notato che c’era qualcosa che si muoveva. Sia l’uomo che il cane, hanno deciso di avvicinarsi per capire meglio la situazione.

CREDIT: FACEBOOK

Il piccolo a quattro zampe, ha iniziato ad annusare l’animale ed il suo amico umano ha capito in fretta che era un’aquila e che era ferita. Per questo aveva bisogno di aiuto e di cure.

Il signore per cercare di salvare l’uccello, è tornato subito a casa, insieme al suo cane. Ha chiamato in fretta l’associazione della città, che aiuta questi animali in difficoltà, chiamata proprio BarkPost.

Il salvataggio dell’aquila e l’intervento del piccolo Kenai

CREDIT: FACEBOOK

Il giorno seguente l’uomo e il cucciolo sono tornati in quel posto, con loro c’erano anche un gruppo di veterinari. L’uccello era scomparso nel nulla, ma grazie al cane sono riusciti a ritrovarlo in fretta.

Kenai ha visto le sue impronte sulla neve ed è riuscito a portare i presenti al punto dove si era nascosto. I volontari sono subito intervenuti per salvarlo e l’hanno portato d’urgenza nella loro clinica. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

CREDIT: DAILY MOP

Per fortuna, il piccolo animale riuscirà a riprendersi in fretta. Grazie al tempestivo intervento del cane, ora non è in pericolo di vita e sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno.