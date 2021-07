Il simpatico video di un'echidna che si intrufola di notte in un negozio di liquori: l'impiegato era convinto di essere stato derubato

Il protagonista della simpatica storia che vi raccontiamo oggi e che è diventata virale sui social network è un’echidna, conosciuto anche con il nome di formichiere spinoso.

Credit: Wires Northern Rivers – Facebook

Le immagini arrivano da un negozio di liquori australiano BWS.

Quando un impiegato è arrivato al lavoro la mattina, ha avuto l’impressione che qualcosa non andasse. Ha aperto la porta e si è conto che qualcuno era entrato e aveva saccheggiato il negozio durante la notte. Gli scaffali erano vuoti e tutti i prodotti erano fuori posto. Non solo, a terra c’erano delle bottiglie rotte. Qualcuno si era intrufolato, ma non si trattava di un criminale comune!

Fortunatamente la telecamera di sicurezza del negozio aveva catturato il sospetto in azione. Si trattava di echidna, un piccolo animale appuntito originario del posto, che in qualche modo era riuscito ad entrare nel negozio di liquori e aveva cominciato a sentirsi a casa sua!

Il video mostra il piccolo mammifero che vaga per i corridoi, studiando gli scaffali e i frigoriferi pieni di alcol, senza preoccuparsi dei danni.

Non solo si era intrufolato, ma chiaramente non aveva fretta di andarsene. Dopo aver visionato le immagini della telecamera di sicurezza, l’impiegato ha trovato l’animale sotto uno degli scaffali.

Credit: Wires Northern Rivers – Facebook

Aveva ‘mangiato’ un paio di bottiglie di vodka e una bottiglia di Baileys al cioccolato. Stava decisamente dormendo.

L’uomo ha subito allertato i volontari dell’associazione New South Wales Wildlife Information Rescue and Education Service. Dopo pochi minuti, i ragazzi hanno raggiunto il negozio e si sono accertati delle condizioni di salute dell’echidna. Fortunatamente non aveva riportato nessuna ferita e i soccorritori sono riusciti a prenderlo con facilità e a portarlo all’esterno della struttura, dove lo hanno poi liberato.

Credit: Wires Northern Rivers – Facebook

L’echidna si è allontanato in linea retta, era buon segno che non aveva consumato troppo champagne durante la notte! Era sobrio!

L’avventura del formichiere spinoso era terminata ed era ora di tornare alla sua monotona vita di tutti i giorni!