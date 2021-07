La cagnolina che vedete nelle foto si chiama Eclipse ed è diventata famosa in tutto il mondo come il cane da viaggio dell’autobus di Seattle. Adora gli abbracci e stravede per il colore rosso, odia gatti e quando le persone la fissano mentre fa i suoi bisogni. Questa simpatica pelosetta percorre la linea di Seattle per 5 fermate fino al parco per i cani, completamente da sola!

Credit: Eclipse Seattle’s Bus Riding Dog

I cittadini raccontano che ogni giorno Eclipse era costretta ad aspettare il suo proprietario Jeff Young mentre finiva la sua sigaretta, prima di salire sul mezzo pubblico. Un giorno, impaziente, ha deciso di salire da sola e da allora è diventata una routine!

Ormai è diventata la cagnolina più famosa di Seattle e i residenti sono felici di farle compagnia e di prendersi cura di lei ogni volta che il suo umano perde il bus. Ovvero quasi sempre!

Credit: Eclipse Seattle’s Bus Riding Dog

Eclipse è un incrocio tra un mastiff e un labrador di circa 5 anni. Sale sul bus, cammina avanti e dietro lungo il corridoio finché non trova un posto libero. Si siede accanto alle altre persone e usa il suo fascino per conquistare il loro cuore.

Quando un passeggero scende alla proprio fermata, la cucciola lo saluta felice.

Ormai questa simpatica amica a quattro zampe è diventata un punto fermo della vita di Seattle, tanto che il dipartimento dei trasporti della Contea di King ha creato un video musicale con lei come protagonista. Il filmato la mostra mentre si gode una giornata libera ricca di eventi a Seattle!

Credit: Eclipse Seattle’s Bus Riding Dog

La simpaticissima storia e le bellissime immagini hanno presto fatto il giro del mondo e si sono diffuse su tutti i social network. D’altronde come si fa a non sorridere davanti a una scena del genere? Pensate quanto sarebbe bello salire sul bus e avere una guida pelosa pronta a renderci più piacevole il tragitto fino a destinazione!