Mica è una cagnolina molto dolce, che purtroppo è stata abbandonata da quella che doveva essere la sua famiglia umana. Quelle persone non volevano più occuparsi della piccola ed è per questo che hanno scelto di lasciarla sulle strade, a badare a se stessa, senza nessuno che si prendesse cura di lei.

CREDIT: FACEBOOK

La cucciola da quella triste esperienza che ha vissuto, non riusciva più a fidarsi degli esseri umani. L’unica cosa che aveva era una vecchia coperta che la teneva al caldo, nei momenti più brutti.

La faceva sentire protetta e al sicuro, infatti passava molte giornate lì sopra. Una donna del posto, chiamata Diana, appena è venuta a conoscenza di ciò che stava vivendo, è andata subito a conoscerla.

Mica, però, non voleva farsi toccare da nessuno, soprattutto da quella ragazza. Non si sentiva al sicuro e l’unica cosa che poteva fare, ogni volta che la vedeva, era quella di fuggire via.

CREDIT: FACEBOOK

La donna non voleva mollare. Proprio per questo ha deciso di darle il tempo di cui aveva bisogno. Ha provato a conquistare la sua fiducia per 3 lunghi giorni e, alla fine, è riuscita nel suo obiettivo.

Mica è salita sulla sua auto e quando ha capito che era finalmente al sicuro, si è rannicchiata sulle braccia della signora. Un’immagina che è diventata in fretta virale sul web.

Il bellissimo lieto fine di Mica

Un’amica di Diana, chiamata Samantha, appena è venuta a conoscenza di ciò che stava accadendo, ha deciso di andare a conoscere la cagnolina. Voleva vedere il suo comportamento con il suo anziano cane.

La piccola a quattro zampe, in un primo momento, era diffidente, ma quando ha capito che anche lui era molto buono, si è presto lasciata andare. È proprio a questo punto che ha trovato una nuova famiglia umana.

CREDIT: FACEBOOK

Ora la cagnolina vive nella sua nuova casa, con quelle persone che fanno il possibile per renderla felice. Inoltre, ha anche un fratellino a quattro zampe con cui poter giocare e divertirsi.