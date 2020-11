Il protagonista del video che vi mostriamo oggi si chiama Eddie ed è un dolce meticcio bianco e nero. Il cagnolino è sempre stato l’orgoglio di sua mamma e di suo papà. Loro lo hanno sempre educato nel migliore dei modi e il loro impegno in tal senso ha fatto si che diventasse un cane adorabile, dolce e rispettoso.

Mai una cosa fuori posto, mai troppo rumore, mai mangiato qualcosa che non fosse il suo cibo. Insomma, Eddie è sempre stato il cane che ogni padroncino vorrebbe. Un cucciolo che non causa nessuna preoccupazione e che non ti fa stare mai in pensiero per lui.

Questo suo carattere, lo ha reso protagonista di un episodio davvero molto simpatico. Taylor Fox, questo il nome della sua padroncina, aveva prenotato per lui una visita da un veterinario fuori città.

Per raggiungere il suo studio hanno dovuto viaggiare a lungo e c’è stato bisogno di prendere un hotel. Mentre si trovavano in camera da letto, la donna ha preparato il tutto per la cena di Eddie.

Ha messo un asciugamano a terra e, su di esso, ha poggiato una ciotola piena delle crocchette preferite del suo cucciolo. Affamato, Eddie si è precipitato su quel succulento piatto per iniziare il suo pasto.

Forse per la troppa foga, il cagnolino ha involontariamente rovesciato tutto il contenuto dalla sua ciotola a terra. Taylor ha raccontato:

Quando si è accorto di aver combinato un guaio, il suo sguardo ha parlato per lui. Era così mortificato… A noi non importava nulla, figuriamoci, ma per lui è stato un trauma. Non era abituato a fare qualcosa di sbagliato.

Eddie prova a rimediare

Il suo animo buono e la sua angoscia genuina hanno fatto scattare qualcosa in lui immediatamente. Doveva cercare di rimediare a quel ‘guaio’ da solo, per rimanere un bravo ragazzo agli occhi dei suoi amici umani.

Credit Video: Taylor Fox – Facebook

Così, molto freneticamente, ha cercato di prendere l’asciugamano e, trascinandolo con il muso, ha provato a coprire tutte le crocchette cadute a terra. Nonostante l’impegno, qualcuno di quegli snack era rimasto fuori. Per rendere il tutto credibile, Eddie ha mangiato tutte le crocchette che ancora si vedevano.