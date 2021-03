Un terribile episodio ha scosso migliaia di persone. Purtroppo, i vigili del fuoco sono stati costretti a mandare via la mascotte del gruppo, la gattina Edna, a causa di una mail dei loro capi. Loro desideravano solo poterla avere in stazione, ma non era permesso avere un animale.

Un giorno alcune persone hanno allertato gli agenti, perché c’erano delle fiamme in una casa abbandonata. Avevano paura che l’incendio potesse divampare in tutto il quartiere.

I Vigili del Fuoco sono arrivati in fretta sul posto e dopo aver spento le fiamme, si sono resi conto che vicino quella casa c’era una gattina abbandonata. Aveva pochi mesi di vita ed era in gravi difficoltà.

Proprio per questo motivo, i ragazzi hanno deciso di portarla dal veterinario della loro città, affinché potesse curarla e trovare la casa perfetta per lei. Hanno provato a fare gli annunci per l’adozione di Edna sin da subito, ma mai nessuno si è fatta avanti per conoscerla.

Purtroppo trovare la famiglia adatta a lei, si è rivelato essere un lavoro più difficile di quello che tutti immaginavano. Alla fine, i pompieri hanno deciso di prenderla per qualche giorno nella loro stazione.

Con il passare del tempo si sono affezionati a lei e hanno deciso di adottarla in modo definitivo. Volevano averla con loro, perché li aiutava a superare tutti i momenti difficili.

I vigili del fuoco sono stati costretti a mandare via la piccola Edna

Tuttavia, un giorno è avvenuto qualcosa che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Tramite una segnalazione anonima, l’ufficio dei superiori era venuto a sapere di cosa stava accadendo in quella stazione.

Proprio per questo, ha mandato una mail, avvertendoli che non potevano più tenere la gattina. I Vigili del Fuoco sconvolti da questa richiesta, hanno provato a fare una petizione online ed hanno chiesto anche aiuto a tutti i loro seguici su Instagram.

Purtroppo i loro disperati tentativi non hanno portato ai risultati sperati. Per questo, pochi giorni dopo hanno dovuto salutare per sempre la piccola Edna. Una famiglia che abita vicino la stazione, ha deciso di adottarla e donarle la casa che tanto desiderava.