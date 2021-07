Quel sensitivo sembrava essere davvero in connessione con Eco, ma Ceilidh non aveva dato molto peso al suo commento

Questa è la bizzarra storia del rapimento e del successivo ritrovamento di un cucciolo di nome Eco. Il cagnolino è stato sottratto alla sua mamma umana nel cuore della notte, mentre erano al parco a passeggiare. Dopo alcuni giorni, la donna ha ritrovato il suo amico peloso, grazie anche agli indizi forniti da un misterioso sensitivo.

Il fenomeno del dognapping, ossia del rapimento dei cani, è purtroppo sempre più diffuso. Solo nell’ultimo anno, le statistiche riguardanti i rapimenti dei cani di razza sono aumentate del 20%. Numeri davvero troppo alti.

Una donna di nome Ceilidh Barclay, in una sera come tante, aveva portato il suo Staffordshire Bull Terrier a fare una passeggiata al parco. Era tarda notte e in giro non c’era nessuno, né una persona, né un’auto. Così, la donna ha liberato il suo cagnolino dal guinzaglio e gli ha permesso di andarsene in giro da solo.

In un attimo di distrazione, mentre Ceilidh parlava al telefono con il suo fidanzato, un malintenzionato ha rapito Eco e ha fatto perdere le sue tracce. In tutto ciò, la ragazza non si è accorta di nulla.

Le ore e i giorni successivi sono stati pieni di disperazione per Ceilidh e per la sua famiglia. Quel cucciolo era un membro della famiglia e sentivano troppo la sua mancanza.

Hanno denunciato alla Polizia il furto, hanno appeso delle locandine nel quartiere e hanno pubblicato perfino degli annunci su Facebook.

Tra i tanti commenti nel post, ne è apparso uno di un tizio che si definiva un sensitivo. Affermava di essere in contatto con Eco e di sapere esattamente dov’era. Lì per lì la ragazza non ha dato molto peso a quello che aveva tutta l’aria di essere un fuori di testa.

Il sensitivo aveva ragione su Eco

Qualche giorno dopo, Ceilidh ha ricevuto una segnalazione da una donna, che affermava di aver visto Eco in un appartamento al primo piano di un condominio poco distante.

La proprietaria si è recata lì e quando ha visto il palazzo, si è ricordata del commento di quel sensitivo. Lui specificava che il cane si trovava al primo piano di un palazzo di colore blu. E indovinate di che colore era quel palazzo in cui si trovava effettivamente il cucciolo?! Esatto, proprio blu!

Ceilidh ha aspettato che qualcuno portasse fuori il suo cane e glielo ha rubato a sua volta. Lo ha ripreso con sé e nulla poteva renderla più felice.

Ma quell’episodio strano, legato al sensitivo, l’ha lasciata molto perplessa. Tanto da raccontare tutto ai media locali, che hanno contribuito a rendere virale la storia in ogni parte del mondo.