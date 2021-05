La storia incredibile che vi raccontiamo oggi arriva dal Sud Africa ma ha rapidamente fatto il giro di tutto il mondo. Essa parla della splendida amicizia nata tra un elefantino di nome Ellie e un pastore tedesco di nome Duma. Ognuno di loro, grazie al supporto dell’altro, ha trovato la possibilità di avere un futuro felice e prosperoso.

YouTube Screenshot – Earth Touch/Karen Trendler

Come tanti sanno, la natura a volte può essere apparentemente molto crudele a volte. In molte specie animali, se un esemplare presenta dei problemi di salute, viene automaticamente emarginato dal resto del gruppo. Questo è esattamente quello che è successo al piccolo Ellie, un cucciolo di elefante del Sud Africa.

Lui si è ritrovato a vagare da solo in mezzo alla natura, senza nessuno che lo aiutasse. Incredibilmente, è riuscito ad arrivare fino al rifugio Thula Thula Rhino, un santuario che si occupa proprio della cura e della riammissione negli habitat naturali di tantissime specie di animali.

Una volta visitato, i volontari hanno riscontrato al piccolo elefante una serie di problemi molto gravi. Aveva un tumore nella zona dell’ombelico che si era anche infettato. Inoltre, era allergico al latte. Quest’ultima condizione preoccupava molto gli operatori. Poiché, soprattutto in una giovane età come quella di Ellie, il latte è davvero fondamentale per la crescita.

Ellie si riprende e trova un amico speciale

YouTube Screenshot – Earth Touch/Karen Trendler

I volontari hanno iniziato subito a fare diversi tentativi per aiutare il cucciolo. Fortunatamente, tutte quelle amorevoli cure hanno iniziato a funzionare e l’elefantino ha cominciato a migliorare ogni giorno di più.

Restava un solo grande dubbio a quelle persone che si stavano occupando di lui. Sapevano che gli elefanti sono molto socievoli tra loro. Traggono molto beneficio dallo stare in branco. Ed erano preoccupati che la mancanza dei suoi simili, potesse provocare dei gravi problemi al povero Ellie.

A sopperire questa mancanza, improvvisamente, è intervenuto un aiutante del tutto inaspettato.

YouTube Screenshot – Earth Touch/Karen Trendler

Nel rifugio viveva anche Duma, un meraviglioso pastore tedesco. Duma ed Ellie si sono conosciuti e, senza l’aiuto o la spinta di nessuno, hanno legato in una maniera incredibile.

Grazie a Duma, Ellie ora non è più solo e ha un amico speciale su cui poter contare e con cui passare il suo tempo.

Se vi sono piaciute le immagini e il video del piccolo Ellie e di Duma, condivideteli con i vostri amici