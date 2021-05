Oggi vogliamo raccontarvi del salvataggio della cagnolina Lily e del meraviglioso lavoro dei volontari dell’associazione Howl of the Dog. Come ben sapete, in Romania oggi il numero dei randagi per le strade si è decisamente ridotto e questo è stato possibile grazie alle numerose misure adottate dal governo.

Credit: YouTube Screenshot – Howl of a Dog

Lily era una dei pochi randagi che circolavano per strada, ma grazie all’intervento di questi angeli, oggi ha una seconda possibilità di vita.

La cucciola era alla disperata ricerca di aiuto e seguiva tutti gli abitanti del posto, fin quando qualcuno ha ben pensato di lanciare l’allarme ai soccorritori.

I volontari si sono recati sul posto in breve tempo ed hanno subito iniziato a lavorare per guadagnare la fiducia della pelosetta. Dovevano prestare molta attenzione, poiché se si fosse spaventata, sarebbe potuta correre per strada e finire sotto una macchina.

Credit: YouTube Screenshot – Howl of a Dog

Fortunatamente, grazie all’amore e alla pazienza di queste straordinarie persone, alla fine sono riusciti a prenderla e a portarla alla clinica veterinaria locale, dove è stata controllata.

La nuova vita della cagnolina Lily

Dopo la visita, il veterinario ha scoperto che la cucciola aveva due anni e aveva bisogno della somministrazione di vitamine ed integratori per rafforzare il suo sistema immunitario.

Dopo una bella toelettatura, Lily era come nuova e si è potuta godere la sua prima passeggiata al parco, insieme a delle persone a cui importava davvero di lei!

Credit: YouTube Screenshot – Howl of a Dog

Dopo il salvataggio, la cagnolina non ha dovuto aspettare molto prima di riuscire a trovare una casa. Oggi è felice e vive con una meravigliosa famiglia in Germania.

Ancora una volta, vogliamo ringraziare i volontari per il meraviglioso lavoro che fanno ogni giorno. Grazie a loro, numerosi cani vengono salvati da una vita di stenti e conoscono, per la prima volta, il vero significato della parola amore!