La storia straziante della piccola Florence: ha passato tutta la sua vita chiusa in un box dell'allevamento

La storia della piccola Florence, è davvero straziante. Ha passato tutta la vita in un allevamento di carne di cani ed il suo destino era ormai scritto. Molto presto l’avrebbero uccisa e nessuno avrebbe potuto fare nulla per impedirlo. Un gruppo di volontari, appena sono venuti a conoscenza delle sue gravi condizioni, sono subito intervenuti.

A marzo di quest’anno, i ragazzi della Humane Society International, con l’aiuto di alcune persone, sono entrati in quest’allevamento, in Corea del Sud per mettere fine alle sofferenze di questi poveri animali.

Tra questi c’era anche Florence. Questa cucciola non ha mai conosciuto l’amore e le attenzioni. Ha passato tutta la sua vita in un piccolo box ed infatti era in gravi condizioni.

I volontari sono riusciti a portare in salvo 16 cani. Sul posto sono arrivati anche gli agenti di polizia che hanno arrestato i titolari di quell’allevamento e lo hanno anche chiuso per sempre. I cagnolini, invece, sono stati portati nel rifugio negli Stati Uniti.

Purtroppo ognuno di loro soffriva di diverse patologie ed avevano bisogno di cure e diversi trattamenti per riuscire a guarire. Florence come tutti gli altri, stava male. Purtroppo a causa del tempo che ha passato all’interno del box, aveva problemi alle sue zampe posteriori.

Non riusciva a camminare bene e il medico dopo la visita, ha avvisato i ragazzi che doveva sottoporla a diversi interventi chirurgici. Inoltre, era terrorizzata dagli esseri umani, a causa di tutte le crudeltà che aveva subito nella sua breve vita.

Il lieto fine della piccolo Florence

Da marzo, la cucciola a quattro zampe ha subito due lunghe operazione. Grazie a tutte le attenzioni e alle cure a cui l’hanno sottoposta, è tornata camminare. In più, ha capito che quelle persone volevano solo aiutarla a stare bene ed infatti, ha mostrato a tutti la sua personalità dolce e speciale.

Un giorno una delle ragazze ha deciso di portarla a fare una passeggiata. Durante la camminata, una donna si è fermata per accarezzare la cucciola e parlando con la volontaria, ha scoperto che cercava una famiglia disposta ad adottarla. La signora si è follemente innamorata di lei ed ha deciso di andare ad incontrarla più spesso nel rifugio.

Florence ha instaurato un legame speciale con la sua nuova amica umana ed infatti i volontari hanno capito che quella era la famiglia di cui aveva bisogno. Ora vive nella sua nuova casa, circondata da tutto l’amore e le attenzioni che merita. Questi ragazzi con il loro intervento, sono riusciti a cambiare per sempre il suo destino. Grazie del vostro lavoro!