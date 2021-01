Una tragica ed improvvisa perdita ha scosso l’attrice Rachel Bilson, star di The OC ed Hart of Dixie. Purtroppo la sua cagnolina Thurman Merman ha perso la vita, a causa della sua età avanzata. I tentativi del veterinario di salvarla si sono rivelati vani, poiché le sue condizioni erano davvero critiche.

Il post della star è diventato presto virale sul web e i suoi fan, in alcuni commenti, hanno mostrato la loro vicinanza con delle parole e dei messaggi molto dolci.

Rachel ha adottato la piccola a quattro zampe quando era appena nata. L’avevano abbandonata sul ciglio di una strada ed era stata trovata da un gruppo di volontari.

I ragazzi hanno parlato molto dell’accaduto e l’attrice quando ne è venuta a conoscenza, ha deciso di andare a conoscerla. Ha sempre avuto un amore profondo per gli animali ed infatti ha deciso di adottarla proprio per donarle il lieto fine che merita ogni animale.

Da quel momento sono passati esattamente 15 anni. Thurman Merman era entrata subito nel cuore della sua amica umana ed infatti tra le due è nato in fretta un legame davvero speciale.

Rachel amava condividere con tutti i suoi follower i momenti dolci che passava con lei. In questi anni ha adottato anche altri 2 amici a quattro zampe, ma questa cucciola per lei è sempre stata molto speciale e diversa da tutti gli altri.

Il post di Rachel Bilson per la morte di Thurman Merman

Ogni volta che la star doveva partire per un viaggio e non poteva portare la cagnolina, faceva il possibile per farle sentire la sua presenta. La chiamava in continuazione e cercava anche di parlarle.

A dare il triste annuncio sul web è stata proprio Rachel Bilson. Ha voluto avvisare tutti i suoi amici e tutti i suoi seguaci della tragica ed improvvisa perdita che ha subito. Su Instagram ha scritto:

