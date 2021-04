“Era pelle ed ossa e si era rassegnata alla vita. La cosa peggiore, l’abbiamo scoperta dal veterinario. Aveva…”

La rinascita della cagnolina Lady, trovata abbandonata in un campo in condizioni gravi

Lady è una povera cagnolina che nella vita ha dovuto affrontare molte sfide. È stata trovata abbandonata in mezzo al nulla, magra e sporca. Non mangiava da giorni ed era talmente debole, che non riusciva a stare sulle sue stesse zampe.

Credit: Viktor Larkhill

Dopo una segnalazione, i volontari si sono recati in un campo situato in un posto isolato. Un passante aveva visto una cagnolina in condizioni gravi, così i ragazzi hanno voluto controllare la situazione.

Era pelle e ossa e si era rassegnata alla vita. I suoi occhi mostravano il dolore e la sua anima ormai spenta e stanca di continuare a lottare.

Credit: Viktor Larkhill

Dopo una prima visita medica, il veterinario le ha diagnosticato un’infezione parassitaria, che le aveva devastato le articolazioni. Aveva bisogno di un trattamento specifico, di somministrazione di farmaci e di una dieta sana e ricca. Ma soprattutto aveva bisogno di sentirsi al sicuro e amata, in modo da ritrovare la forza per rialzarsi e continuare a combattere.

La ripresa della cagnolina Lady

Con il tempo e grazie all’amore e alle cure di volontari, Lady si è ripresa e la sua trasformazione oggi è davvero incredibile!

La sua pelle infetta è guarita e il suo pelo è ricresciuto. È tornata in forza e adesso, grazie alla somministrazione di antibiotici per via endovenosa, riesce perfino a correre!

Lady è tornata a credere nell’amore e ad avere fiducia negli esseri umani e in se stessa. Ci vorrà ancora del tempo, perché guarisca completamente. A volte è ancora titubante nei confronti delle persone e nessuno può compatirla. Ma ogni giorno fa un passo in più!

Credit: Viktor Larkhill

Quando sarà definitivamente guarita, i ragazzi si occuperanno anche di cercarle una casa e una famiglia amorevole.

Quello che i volontari fanno ogni giorno, spesso viene sottovalutato. Ma questi meravigliosi angeli lottano ogni giorno per salvare i cani maltrattati e abbandonati. Li raccolgono dalle strade, dopo che qualcuno ha deciso di gettarli e condannarli a morte certa. Li curano, insegnano loro la parola amore e li aiutano riacquistare la fiducia nel genere umano. Poi, gli regalano una seconda possibilità di vita e di essere felici. Per cui noi oggi vogliamo dire GRAZIE a tutti i volontari del mondo!