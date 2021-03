I volontari salvano una cagnolina dalla strada. Ma lei, appena sale in auto…

Purtroppo il mondo è pieno di gente cattiva che non ha il minimo rispetto né la minima gentilezza verso gli animali. Ne sa qualcosa la cagnolina abbandonata protagonista della storia di oggi. Dopo una vita in cui è stata sfruttata per le cucciolate, qualcuno l’ha gettata in strada come se fosse un sacco di immondizia. Fortunatamente, la cucciola ha incrociato il suo cammino con delle persone disposte ad aiutarla.

Credit: Stray Rescue Of St. Louis – YouTube

Era il giorno di San Patrizio in quel di St. Louis, in America. I volontari della Stray Rescue of Saint Louis erano in giro a fare delle ispezioni, quando si sono imbattuti in una macchia di pelo marrone che camminava faticosamente tra i cespugli sul ciglio di una strada.

Essendo palese che si trattasse di un randagio, i soccorritori si sono avvicinati per capire meglio in che condizioni fosse.

Quando erano abbastanza vicini, i volontari hanno avuto modo di vedere che si trattava di una cagnolina e che stava soffrendo molto. Aveva la testa piena di cicatrici e il ventre gonfio, chiaro segno di un parto affrontato non molto tempo prima.

Abbiamo salvato molte cagnette che venivano sfruttate per la riproduzione e lei sembrava proprio aver subito quel trattamento per molto tempo.

Quella persona che l’aveva sfruttata fino alla fine, quando la cagnolina non è servita più, l’ha scaricata come se fosse un vecchio sacco di immondizia, non curandosi del fatto che la stava mettendo a serio rischio.

Il salvataggio della cagnolina abbandonata

Quel giorno il cielo era molto scuro e si prevedevano intense precipitazioni per tutti i giorni successivi. Sebbene il rifugio fosse al completo, gli splendidi angeli dell’associazione non se la sono sentita di voltare le spalle a quella povera cucciola abbandonata.

Credit: Stray Rescue Of St. Louis – YouTube

Sono scesi dall’auto e hanno provato a chiamarla. Quando ha visto che quelle persone volevano interagire con lei, la cucciola ha iniziato a scodinzolare e li ha raggiunti subito. Era incredula del fatto che qualcuno volesse giocare con lei o, addirittura, salvarla.

Dopo averla caricata in auto, è accaduto qualcosa di incredibile. Riconoscente per averla tirata da fuori da una vita piena di sofferenza in strada, la cagnolina ha appoggiato la testa sulla spalla del volontario e non l’ha tolta più fino all’arrivo al rifugio.

Credit: Stray Rescue Of St. Louis – YouTube