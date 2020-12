La cucciola protagonista della simpatica storia di oggi, si chiama Hemi. Sin dal giorno della sua adozione, questa cagnolina non ha trascorso nemmeno un minuto senza l’amore della sua famiglia. I suoi genitori umani adorano viziarla e coccolarla e quando lei è felice, lo sono anche loro.

Ci troviamo nei giorni che precedono il Natale, giorni in cui l’albero di ogni casa si riempie di doni, che rimangono in attesa che arrivi il 25 mattina, per essere scartati.

Quando Hemi ha visto tutti quei regali sotto l’albero della sua famiglia, ha pensato che ce ne fosse anche uno per lei. Così la cucciola, troppo curiosa, ha iniziato a sbirciare, nel tentativo di scoprire quale fosse.

I pacchi erano davvero molti e il suo si trovava ben nascosto dietro quelli dei nostri figli. Ma nonostante tutto, Hemi è riuscita a capire quale fosse il suo regalo! Noi siamo rimasti stupiti!

Ad un certo punto, ha preso il suo regalo dal mucchio con la bocca e ha cercato di nascondersi, convinta che noi non ce ne fossimo resi conto. L’abbiamo lasciata fare. È arrivata fino alla porta della camera. L’abbiamo raggiunta e l’abbiamo trovata con il giocattolo in bocca.

Quando ci ha visto, ha iniziato a saltare. Voleva che tutti giocassero con lei. Lanciava il suo nuovo regalo a tutti e lo spremeva … Non sembrava imbarazzata, non riuscivamo a smettere di ridere del fatto che fosse davvero riuscita a trovare il suo pacco.

La dolce Hemi sa benissimo di essere la principessa di casa e che i suoi genitori umani, la considerano una figlia. Quindi, sapeva che tra quei regali c’era anche il suo, doveva solo capire quale fosse. Forse grazie alla forma e al suono, la cucciola è riuscita a trovare il maialino e a rendere speciale il Natale della sua famiglia!