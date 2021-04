“Era troppo curato per essere un randagio, eppure si era rassegnato alla morte. Abbiamo chiamato la Polizia e, alla fine, scoperto la verità…”

Quando il cane Roly è stato trovato per strada da un passante, era così stanco che giaceva sul marciapiede senza un briciolo di forza. Aveva vagato per strada e cercato cibo finché, alla fine, non si era rassegnato a morire. Un uomo gentile gli ha dato dell’acqua e ha deciso di chiamare i volontari dell’associazione di soccorso locale.

Credit: Animal Step Official – YouTube

Una volontaria si è recata sul posto nei minuti successivi e ha subito cercato di rassicurare quell’adorabile cagnolone e di conquistare la sua fiducia.

Ero sbalordita dalla pulizia di Roly. Il suo pelo era perfetto e non aveva zecche o pulci. Non era magro e non mostrava alcun segno di negligenza per quanto riguardava le cure mediche. Aveva un solo problema, era un cane troppo anziano

Cosa era successo esattamente a quel cane? Era scappato e si era perso? Aveva una famiglia che ha scelto di abbandonarlo?

Roly e il trasferimento nel rifugio

La volontaria ha portato via Roly dalla strada e lo ha condotto al rifugio. Qui, l’anziano cane è stato sottoposto ad una visita veterinaria. A parte dei problemi ai fianchi, la sua salute era in ottime condizioni.

Gli operatori della struttura hanno deciso di scattargli delle foto e di pubblicarle sui social network. Poi hanno chiamato la stazione di Polizia e tutte le cliniche veterinarie del posto. Volevano cercare la sua famiglia e scoprire la sua storia.

Per diversi giorni Roly ha vissuto il rifugio e si è mostrato grato, affettuoso e amichevole con quegli angeli che gli avevano salvato la vita.

Nessuna risposta agli appelli

Credit: Animal Step Official – YouTube

Nessuno ha mai risposto ai tanti appelli dei ragazzi. Nessuno si è mai fatto avanti per Roly. La Polizia è certa che fosse stato abbandonato dalla stessa famiglia che un tempo lo aveva amato.

Troppo vecchio e non più lo stesso, probabilmente avevano scelto di non volersi più prendere cura di lui. I volontari hanno così deciso di fargli una promessa.

Credit: Animal Step Official – YouTube

Gli abbiamo promesso che non sarebbe stato mai più rifiutato o abbandonato. I cani anziani sono molto difficili da far adottare e spesso muoiono nei rifugi.

Nonno Roly ora si trova al sicuro, ancora tra le braccia le volontari. Ma ci auguriamo che presto trovi una casa amorevole dove potrà trascorrere il resto della sua vita.