Dopo 667 giorni nel rifugio, il piccolo Melvin ha trovato la sua casa per sempre: la sua storia

Non è sempre semplice trovare una casa perfetta per tutti gli animali che sono nei rifugi. Melvin è un dolce pit bull di 3 anni, che ha passato la maggior parte della sua vita, chiuso in un box. Non ha mai avuto la possibilità di trovare degli amici umani amorevoli.

CREDIT: FACEBOOK

Questo cagnolino ha avuto un inizio di vita difficile. I ragazzi dell’associazione SPCA, lo hanno trovato a vivere come randagio per le strade della città. Era magro, triste e disidratato.

Si vedeva che non aveva mai ricevuto cure ed amore. Infatti era anche molto spaventato dagli esseri umani, probabilmente a causa di ciò che aveva subito, mentre viveva per le strade. La sua condizione era molto grave.

CREDIT: FACEBOOK

Proprio per questo motivo, i volontari hanno deciso di fare il possibile per riuscire ad aiutarlo. Grazie alla loro pazienza e alla loro tenacia, sono riusciti a prenderlo e a portarlo nel rifugio, affinché anche lui potesse trovare una casa per sempre.

I ragazzi si sono impegnati sin da subito, ma non si è mai fatto avanti nessuno per conoscerlo. Melvin voleva solo ricevere l’amore e le attenzioni, che merita ogni animale. Infatti più passava il tempo e più si chiudeva in se stesso.

Il bellissimo lieto fine di Melvin

Quando è stato trovato aveva circa 1 anno ed ha passato più di 667 giorni nel rifugio. Nella sua breve vita non aveva mai trovato degli amici umani amorevoli ed infatti, tutti erano molto tristi per lui.

Tuttavia, una mattina è accaduto qualcosa di davvero incredibile. Una coppia si è presentata in quel posto, poiché avevano intenzione di adottare un cane. Melvin è riuscito a conquistare il loro cuore nel giro di pochi minuti ed infatti hanno deciso di adottarlo per sempre.

CREDIT: FACEBOOK

I ragazzi erano al settimo cielo per lui ed infatti hanno deciso di fotografare quel momento speciale. Desideravano mostrare a tutti la faccia felice e soddisfatta del cucciolo, quando ha capito che stava per lasciare il rifugio per sempre!