Il pappagallo domestico Eric salva il proprietario dal fuoco che ha avvolto la casa, urlando il suo nome in modo ininterrotto

Il protagonista di questa storia è un pappagallo domestico di nome Eric che ha salvato il suo proprietario da un incendio che ha distrutto la sua casa, urlando il suo nome per svegliarlo nel cuore della notte.

Anton Nguyen stava dormendo nella sua abitazione di famiglia a Brisbane, nel Queensland, quando un incendio è divampato all’interno.

Il pappagallo Eric ha lanciato l’allarme, gridando il suo nome in modo ininterrotto. Quando l’uomo aperto gli occhi, ha sentito l’odore del fumo ed è corso fuori di casa poco prima che fosse troppo tardi.

Gli uomini dei vigili del fuoco intervenuti sul posto, hanno raccontato che Anton e si è svegliato grazie alle grida del pappagallo, che continuava a ripetere: “Anton, Antonio!”.

Ho sentito il mio pappagallo che urlava e mi sono svegliato. Quando ho aperto bene gli occhi, ho sentito uno strano odore di fumo. Ho afferrato Eric, ho aperto la porta e ho visto le fiamme, così sono scappato e sono corso di sotto.

All’interno dell’abitazione c’erano i rilevatori di fumo, ma il pappagallo è riuscito ad avvisare il suo papà umano prima che gli stessi si attivassero.

Sono sotto shock, ma sto bene.

I vigili del fuoco hanno impiegato più di un’ora per riuscire a domare le fiamme dell’incendio. Purtroppo la casa non è più abitabile. Ma anche se l’uomo ha perso tutto, è ancora vivo e può contare sul suo pappagallo Eric. I soccorritori stanno ancora indagando sulla causa dell’incendio.

Secondo gli esperti, i pappagalli hanno l’intelligenza di un bambino di 4 anni e riescono ad avere le stesse emozioni che un bambino di 2 anni. Sono pieni di risorse. Molti sono in grado di usare oggetti comuni per il raggiungimento di altri fini e riescono ed usano il nostro linguaggio. Alex, un pappagallo cenerino studiato dalla signora Irene Peppemberg, è riuscito a sviluppare un vocabolario di 100 parole ed è in grado di identificare 50 oggetti diversi.