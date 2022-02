Perdere un animale è qualcosa di davvero straziante, perché non sapere dove si trovi e quali siano le sue condizioni di salute è terribile. Erica Hart grazie al suo drone sta aiutando tantissime persone della sua città a ritrovare i loro cani scomparsi.

CREDIT: FACEBOOK

Vedere i progressi che la tecnologia sta facendo è qualcosa di unico, ma sapere che ci possono aiutare in queste circostanze è davvero incredibile.

Erica ad un quotidiano locale ha parlato della sua passione per gli aerei e per i droni. Ama portarli fuori, ma soprattutto usarli in circostanze particolari.

Diverso tempo fa era fuori la sua abitazione nel quartiere dello Yorkshrire, a New York. Una sua vicina era in giro disperata, alla ricerca del suo cane scomparso.

CREDIT: FACEBOOK

Erica si è presto fatta avanti per aiutare e la donna ha subito accettato. Con il suo drone ha iniziato a girare per tutta la zona e poco tempo dopo, è riuscita ad avvistare il cucciolo, che vagava in una strada deserta.

La sua amica umana è andata presto da lui per poterlo riabbracciare. Il cane è tornato nella sua casa, in buone condizioni di salute.

La denuncia e le indagini che ha vissuto Erica Hart

Tuttavia, la situazione per questa donna non è sempre stata semplice. In un’occasione gli agenti hanno aperto un’indagine nei suoi confronti perché dopo un furto di un cane, con il suo drone è riuscita a trovare sia il cucciolo che il ladro.

Le forze dell’ordine credevano che anche lei fosse implicata in quei furti, ma alla fine grazie a tutte le indagini, hanno scoperto che in realtà era estranea ai fatti.

CREDIT: FACEBOOK

Erica desidera solo poter aiutare chi ne ha più bisogno. Con il suo drone in questo lungo periodo ha aiutato più di 150 persone a riabbracciare i loro amici a quattro zampe scomparsi.