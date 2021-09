La bellissima e commovente riunione tra Jason e il cane Jaxson: in molti sono scoppiati a piangere

Una bellissima vicenda è stata resa pubblica sui social pochi giorni fa. Il protagonista è un cane molto dolce, chiamato Jaxson, che dopo 3 mesi dalla separazione con il suo amico umano, lo ha potuto rivedere. Adesso sono potuti tornare ad essere felici insieme, proprio come lo erano diverso tempo fa.

CREDIT: YOUTUBE

Un episodio bellissimo e che è diventato in fretta virale sul web. Tutti sono felici per il bel lieto fine di questa storia.

Tutto è iniziato quando Jason, il ragazzo di soli 20 anni, ha deciso di arruolarsi nell’esercito. La sua famiglia ovviamente era moto orgogliosa di lui, perché dopo tanto tempo era riuscito nel suo obiettivo.

Avrebbe dovuto affrontare un lungo periodo di addestramento, proprio come tutti gli altri. Infatti è stato costretto ad andare via dalla sua abitazione per recarsi alla base dell’esercito ed iniziare il suo duro e lungo lavoro.

CREDIT: YOUTUBE

Ovviamente il suo amato cagnolino Jaxson ha sofferto molto per questa separazione drastica ed improvvisa. La notte piangeva, poiché voleva averlo al suo fianco. La sua amica umana, per fargli sentire di meno la mancanza, gli ha messo una maglietta di Jason nella sua cuccia, così che potesse sentire il suo odore.

Dopo 3 lunghi mesi però, è arrivata la bella notizia che tutti stavano aspettando. Il ragazzo poteva tornare a casa per qualche giorno e tutti ne erano al settimo cielo.

La bellissima riunione tra Jaxson e Jason

CREDIT: YOUTUBE

La mamma è andata a riprenderlo, ma nel momento in cui sono arrivati a casa, il giovane militare ha deciso di aspettare il suo cane sulla veranda. Infatti è stata proprio la mamma ad andare a prenderlo dentro.

Il piccolo l’ha seguita, forse perché credeva che doveva uscire per la sua solita passeggiata. Tuttavia, quando il cucciolo ha trovato il suo amato amico umano davanti ai suoi occhi, non è proprio riuscito a trattenersi. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Jaxson è praticamente saltato addosso a Jason. Gli leccava il viso e non voleva proprio lasciarlo andare. Vederli di nuovo insieme è stato bello e commovente per tutti.