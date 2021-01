“Ero distrutta per la scomparsa del mio cane, ma allo scambio dei regali di Natale…”

Cosa c’è di più emozionante del ricevere una sorpresa dalle persone che amiamo? Il video di oggi sta spopolando sul web ed ha come protagonista una ragazza che senza dubbio ricorderà il natale appena trascorso per tutto il resto della sua vita. A condividerlo sul web è stato il suo compagno.

Credit: ViralHog / YouTube

Ad ognuno di noi è capitato, almeno una volta nella vita, di rimanere sorpresi davanti ad un regalo perfetto fatto in un momento che mai ci saremmo aspettati. Questo è proprio quello che è capitato ad una ragazza.

Diversi mesi fa la giovane ha perso tragicamente il suo cagnolino. l’amico a quattro zampe con il quale aveva condiviso moltissime avventure. Il cucciolo è morto a seguito di una grave insufficienza epatica e, da quel momento, la vita della giovane non è stata più la stessa. Il suo fidanzato, vedendola così triste, ha deciso di regalarle un Natale che potesse ricordare e che rialzasse il suo morale. Con la complicità della famiglia della ragazza, si è dato da fare per cercare di tenere la cosa nascosta fino al momento della sorpresa.

Il video della sorpresa e la reazione della ragazza

Credit video: ViralHog – YouTube

Nel momento in cui l’uomo le ha consegnato il suo regalo di Natale, la giovane non aveva la minima idea di quale fosse il contenuto del pacchetto. Così come per le altre occasioni, era sicura che si trattasse di una cosa materiale.

Credit: ViralHog / YouTube

Quando però ha scartato l’involucro, ha sentito dei dolci lamenti provenire dall’interno. In quel preciso momento ha capito che l’uomo che amava le aveva appena regalato un nuovo cucciolo. Le immagini del filmato mostrano la ragazza che stringe forte a sé il cucciolo, mentre le lacrime scendono sul suo viso. Anche il cagnolino si mostra molto felice di essere accolto con così tanta gioia.

Credit: ViralHog / YouTube

L’amore tra il cagnolino e la sua nuova mamma è stato così travolgente e immediato, che in men che non si dica, la ragazza ha scelto anche il suo nome: Peaches.

Un inizio meraviglioso per un’amicizia che siamo certi durerà per tutta la vita. Auguriamo a questa coppia tantissimi anni di felicità insieme!