“Ero stanca e volevo solo tornarmene a casa mia, ma lei voleva che la seguissi a tutti i costi, così…”

Quando danno alla luce i loro piccoli, le cagnoline assumono un enorme istinto materno, ma quello che ha dimostrato di avere Jersey, supera davvero ogni limite. Ad accorgersi della cagnolina e della sua disperata richiesta di aiuto, qualche settimana fa, è stata una barista che, a tarda notte, quando aveva appena finito il suo turno nel locale in cui lavora, se l’è trovata davanti.

Erano circa le 2:30 di notte e come sempre, la ragazza protagonista di questo salvataggio, si apprestava a finire il suo turno di lavoro al bar e a tornare a casa.

Finisco sempre a tarda notte e quando esco dal bar, il mio unico pensiero è quello di tornarmene a casa mia, fare una doccia e andare a riposare. Ma quella sera, fuori dal bar, c’era lei ad aspettarmi che cercava di attirare disperatamente la mia attenzione. Non potevo rimanere indifferente.

La cagnolina camminava nervosamente avanti e dietro da alcune ore, aspettando che qualcuno comparisse. Quando ha visto la barista uscire dal locale, non ha esitato un momento ed ha cercato subito di attirare la sua attenzione. Era chiaro che voleva che la seguisse e, fortunatamente, così ha fatto.

Lungo il tragitto, si voltava spesso per controllare che effettivamente la stessi seguendo. Era preoccupata e iniziavo a preoccuparmi anch’io. Siamo arrivate in un parco giochi e sotto una palestrina per bambini, c’erano 8 cuccioli minuscoli nascosti e ben riparati sotto la sabbia.