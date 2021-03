“Ero stanco di vederli soffrire così tanto, così ho preso il telefono ed ho denunciato tutto”

Il terribile passato di Hemi e Foreign li ha segnati per sempre, ma ora hanno entrambi una seconda possibilità

Hemi e Foreign, questi i nomi dei due cuccioli, un maschio di 6 mesi e una femmina di pit bull salvati dal dipartimento di Polizia. Gli agenti sono intervenuti in loro aiuto, dopo una chiamata anonima. Un vicino, stufo di vederli soffrire all’interno del cortile di quella che sarebbe dovuta essere la loro casa, ha deciso di denunciare tutto alle autorità.

Credit: Niagara County SPCA – Facebook

L’agente Jimmy Tucci ha raggiunto l’abitazione in pochi minuti e si è ritrovato davanti ad una triste scena. I due cagnolini avevano difficoltà a camminare da soli ed avevano urgente bisogno di cure mediche.

Così, insieme ai suoi colleghi, il poliziotto ha deciso di sequestrare Hemi e Foreign.

Li abbiamo portati d’urgenza alla clinica veterinaria Northtowns Emergency, dove sono stati visitati e curati. Entrambi i cuccioli erano emaciati e disidratati. La zampa posteriore di Hemi, era così gonfia e contusa, che ho dovuto portarlo in braccio.

Il recupero di Hemi e Foreign

Credit: Niagara County SPCA – Facebook

Dopo un lungo periodo di ricovero e una cura antibiotica, i due cuccioli sono stati trasferiti al rifugio del posto, dove hanno poi continuato la loro riabilitazione.

Per tutto il tempo, l’agente Jimmy Tucci non è riuscito a smettere di pensare ad Hemi. Era così piccolo e fragile. Ricordava che mentre lo stringeva tra le braccia, era riuscito a sentire le sue ossa. I suoi occhioni tristi continuavano a tornargli in mente, così alla fine ha deciso di seguire il suo cuore.

Il poliziotto si è recato al rifugio ed ha chiesto di adottare il cagnolino. Insieme ai volontari, ha organizzato un incontro con il suo cane Manny. Tra i due cuccioli è nata sin da subito un’intesa incredibile.

Credit: Niagara County SPCA – Facebook

Hemi è stato adottato ufficialmente dall’agente Tucci e dalla sua famiglia e oggi si chiama Vito. Anche Foreign, nelle settimane successive, ha trovato la sua casa per sempre. Uno sceriffo locale si è offerto di adottarlo.

Il proprietario dei due cagnolini è accusato di crudeltà nei confronti degli animali e adesso dovrà rispondere davanti ad un giudice.

La storia di questi due cuccioli ci dimostra quanto sia importante non rimanere indifferenti davanti a situazioni del genere. Non bisogna mai avere paura di denunciare alle autorità.