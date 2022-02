La storia di Hank è diventata virale sui social network ed ha commosso migliaia di persone.

Il povero cucciolo è rimasto intrappolato in un’auto in fiamme ed è stato salvato dall’eroico gesto di un vice sceriffo del Colorado.

L’episodio si è verificato lo scorso 22 gennaio. Lo stesso eroe ha raccontato cosa è accaduto attraverso un post social:

Una volta arrivato sul posto, la prima cosa che ho sentito è stato un uomo gridare ‘Vi prego salvate il mio Hank’. Era il proprietario di quel cucciolo rimasto intrappolato nell’auto in fiamme. Aveva lanciato qualcosa contro il vetro posteriore dell’auto.

Prima di accorgermi di quell’animale in pericolo, ho pensato che fosse solo un folle che stesse lanciando una molotov dentro quella macchina. Poi però mi sono reso conto che la situazione era ben diversa.

L’intervento del vice sceriffo per salvare Hank

Il vice sceriffo è subito sceso dal suo mezzo ed ha iniziato a rompere i finestrini con il manganello, nel tentativo di salvare il cucciolo.

Il dolce muso di Hank spuntava dal finestrino posteriore, il suo corpo peloso si stava irrigidendo. Il suo proprietario non riusciva a salvarlo e le fiamme e il fumo stavano diventando sempre più intensi.

Alla fine, quell’eroe in divisa è riuscito a liberare il cucciolone e per fortuna le sue condizioni di salute sono risultate buone.

È corso subito incontro al suo papà umano ed ha iniziato a riempirlo di coccole.

Nei successivi giorni, la storia si è diffusa sui social network ed ha raggiunto ogni parte del mondo. Un incredibile numero di persone ha contattato il vice sceriffo per congratularsi con lui e per chiamarlo eroe.

Se non fosse stato per il suo intervento, probabilmente il cagnolino sarebbe morto in quella macchina in fiamme e non avrebbe mai più riabbracciato il suo papà.