La Polizia ha chiamato questo uomo, dicendogli che il suo cane Lucca stava lottando tra la vita e la morte per via di tre proiettili

Se ami gli animali domestici, puoi immaginare cosa possa provare un proprietario nel non trovare più il proprio cucciolo da nessuna parte. Questo è proprio quello che è capitato a Tony Eadus, un veterano dell’esercito che vive a Missoula, nel Montana. L’uomo dopo 4 giorni di ricerche ha ricevuto una chiamata che lo avvisava del ritrovamento del suo cane Lucca, ma la felicità è stata subito travolta dalla paura e dalla rabbia.

Tony ha fatto parte dell’esercito per molti anni prima di diventare un veterano. Gli orrori del passato non lo hanno mai abbandonato e, per calmare l’ansia, ha sempre potuto contare sul supporto soprattutto emotivo del suo cucciolo.

Quando però un giorno il piccolo Lucca è però scomparso nel nulla, Tony è andato letteralmente nel panico.

L’uomo non si dava pace ed è subito uscito in strada per cercarlo. Ha girato ovunque nel quartiere per 8 lunghe ore, ma del cagnolino non c’era la minima traccia.

Quelli successivi sono stati giorni devastanti per Tony. Non riusciva a spiegarsi come potesse essere successa questa cosa e non voleva assolutamente arrendersi.

Poi, 4 giorni dopo la scomparsa del cane, Tony ha ricevuto una telefonata dalla Stazione di Polizia locale, che lo avvisava del ritrovamento del cagnolino. L’uomo non stava più nella pelle, ma ben presto ha scoperto una cosa raccapricciante.

Qualcuno aveva ferito Lucca

Qualcuno, probabilmente le stesse persone che avevano rapito Lucca, aveva esploso tre colpi di pistola contro il cucciolo. Due proiettili in testa e uno alla spalla, che lo hanno messo in serio pericolo di vita.

Il controllo animali che lo aveva trovato lo aveva subito trasportato dal veterinario che, altrettanto velocemente, lo aveva operato e salvato.

Tony era scioccato da quanto successo. Non solo qualcuno aveva rubato il suo cane, ma aveva anche tentato di ucciderlo così brutalmente.

Per fortuna l’episodio non si è concluso in maniera tragica e Lucca se la caverà. Passeranno settimane prima che torni al 100% della sua forma, ma essendo un cane così forte tutti sono certi che ce la farà.

La Polizia, intanto, sta raccogliendo testimonianze e prove per cercare di rintracciare il mostro autore di questo vile gesto.

È giusto che il responsabile paghi per le sue azioni sconsiderate e assolutamente folli.