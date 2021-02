Il drammatico abbandono di Ethan: era chiuso dentro una gabbia, in condizioni molto critiche

Un gravissimo episodio di abbandono e crudeltà, è avvenuto la scorsa settimana. I volontari della Humane Society hanno trovato il piccolo Ethan abbandonato davanti la loro porta. Le sue condizioni erano davvero drammatiche ed infatti, ora ha ispirato gli animalisti a chiedere una nuova legge contro i maltrattamenti sugli animali.

Il dramma si è consumato in una giornata come le altre per i ragazzi. Erano impegnati nelle solite faccende nel loro rifugio.

All’improvviso, uno di loro ha sentito suonare alla porta. Nel momento in cui è andato ad aprire, si è trovato davanti ad una scena straziante.

Qualche persona crudele aveva abbandonato il piccolo Ethan. Era in condizioni molto gravi, poiché era magro e disidratato. Sin da subito i ragazzi hanno capito che le sue possibilità di sopravvivenza erano molto basse.

Quelli che avrebbero dovuto essere i suoi amici umani, lo hanno chiuso dentro una gabbia e sicuramente lo hanno lasciato lì dentro, a soffrire, per diversi giorni. I volontari sono certi che nella sua vita non aveva mai incontrato delle persone amorevoli.

Tuttavia, il veterinario non aveva intenzione di mollare. Si è messo subito a lavoro per cercare di aiutarlo. Lo ha sottoposto a tutte le cure e ai trattamenti di cui aveva bisogno.

La strada per la guarigione di Ethan

Il cucciolo a quattro zampe si è adattato presto in quel posto nuovo. Forse per lui era la prima volta che riceveva tutto quell’amore e quell’affetto. Era al settimo cielo.

Dal momento in cui lo hanno abbandonato, è passata più di una settimana e già sta facendo molti miglioramenti. Ethan ha imparato a fidarsi dei volontari ed ha anche guadagnato peso. Ovviamente, la strada per la guarigione è ancora molto lunga, ma i ragazzi sono certi che riuscirà a riprendersi nel giro di poco tempo.

La sua drammatica vicenda ha fatto presto il giro di tutta la Nazione. Gli animalisti hanno chiesto al Governo di rendere più severa la pena nei confronti delle persone che maltrattano e abbandonato gli animali.