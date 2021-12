Di sicuro vi sarà già capitato di vedere sul web il suo video. Il cane Ettore è diventato famoso da molto tempo sui social network ed ha fatto sorridere migliaia di persone, che non si stancano mai di vedere e rivedere la scena!

Ettore è un meticcio di Labrador di sei anni e il suo papà umano si chiama Antonio Federica Granai. È stato proprio quest’ultimo a filmare la divertente scena e a pubblicarla poi sul web. Una scena che è diventata virale in poco tempo e che ha raggiunto ogni parte del mondo!

Antonio decide di sgridare il suo Ettore, perché colpevole di aver cercato di scavare una buca nel divano. Cerca di trattenere le risate e di rimanere serio, il che è davvero adorabile!

L’uomo guarda il suo cucciolo dritto negli occhi, per fargli capire che è davvero arrabbiato per ciò che ha fatto. Poi gli domanda: “Mi stai chiedendo scusa?” .

Ad un certo punto, Ettore abbassa la testa, come se si senta davvero in colpa e cerca di spingerla verso l’uomo, come se volesse sottomettersi a lui. Come se volesse dirgli: “Ti prego, perdonami”. Guardate il video:

Il suo papà continua a dirgli che non funziona così e che sta sbagliando tutto. Deve capire ciò che ha fatto e non fare il ruffiano in quel modo. Ma il cucciolone non desiste e continua a coccolare Antonio, quasi come se volesse “corromperlo“.

È davvero difficile per l’uomo trattenere le risate e continuare a ripetere al suo cane: “Hai capito dove hai sbagliato?”.

Alla fine del video, il cane poggia le sue zampe sulle spalle di Antonio e lo abbraccia, proprio come una persona. Una scena che scalderebbe il cuore di chiunque!

Non è di certo difficile capire perché questo video ha raggiunto oltre tre milioni di visualizzazioni e condivisioni, diffondendosi in ogni parte del mondo!