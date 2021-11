La storia di Run Run, adottato da una famiglia e scambiato per un cucciolo di cane: "Un giorno ci siamo resi conto del nostro errore"

La storia di Run Run si è diffusa in tutto il mondo ed arriva dalla città di Lima, in Perù. Tutto è iniziato quando Maribel Sotelo e la sua famiglia hanno deciso di adottare un nuovo cucciolo.

Un bellissimo cagnolino, dolce ed affettuoso, che si è presto adattato alla nuova casa e che ha instaurato un rapporto giocoso con gli altri amici a quattro zampe.

Quando però ha iniziato a crescere, i proprietari si sono resi conto che aveva qualcosa di diverso. Si comportava in modo strano, trascorreva il tempo ad inseguire polli e anatre dei vicini. Finché un giorno non è riuscito ad uccidere un animale e a mangiarlo. I vicini era infuriati e spaventati.

Dopo varie indagini, la famiglia ha scoperto che il loro amico peloso non era affatto un cane. Era una volpe andina, una specie che ha zampe sottili, una coda pelosa e orecchie grandi.

Pensavamo che fosse un cane di razza. Nostro figlio ha deciso di acquistarlo circa un mese fa, perché se ne era perdutamente innamorato e noi lo abbiamo subito accolto in famiglia. Poi un giorno una vicina ha bussato alla nostra porta, dicendoci che Run Run aveva mangiato tre dei suoi porcellini d’india.

Run Run è scappato di casa

Dopo la vicenda, la famiglia ha deciso di contattare gli agenti del servizio faunistico peruviano. Volevano capire come comportarsi e cosa avrebbero dovuto fare con la volpe.

Un giorno però, prima che potessero intervenire, Run Run è fuggito di casa.

Al momento gli agenti lo stanno cercando, per portarlo in un santuario e per affidarlo a persone competenti, che possano aiutarlo a capire la sua natura e il suo comportamento.

Nonostante sia una volpe, è cresciuto in un ambiente domestico e il servizio faunistico crede che abbia bisogno di aiuto per poter capire quella che è la sua vera natura.