Le immagini di questo porcospino albino hanno fatto il giro del mondo attraverso i social network. Era un normalissimo giorno per Neil Kelley e la sua famiglia. Stavano facendo una passeggiata lungo una strada isolata nei boschi del Maine, quando la loro attenzione è stata catturata da qualcosa di molto particolare.

Abbiamo visto una creatura pelosa bianca. Era un animale che non avevamo mai visto e non sapendo di cosa si trattasse, abbiamo pensato di fare alcune ricerche su Internet.

Dopo aver cercato sul web, Neil si è reso conto che ciò che avevano davanti, era qualcosa di estremamente raro. Era un porcospino albino.

Quando abbiamo capito che si trattava di un animale che la maggior parte delle persone non aveva mai visto, abbiamo preso il cellulare e lo abbiamo fotografato. Secondo il Maine Department of Inland Fisheries and Wildlife, solo 1 porcospino su 10.000 nasce con albinismo. Eravamo eccitatissimi. Era uno spettacolo davvero raro e non potevamo non condividere quell’emozione con i nostri amici.