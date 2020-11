Dopo 8 anni di angoscia e disperazione, la famiglia ha potuto riabbracciare il loro amato cane scomparso. La storia di Kavik è diventata presto virale sul web e nonostante il dolore che hanno provato queste persone, è arrivato il lieto fine che tutti desideravano. Ora il piccolo dovrà subire un delicato intervento.

La vicenda è iniziata nel 2012. Steve Rodger, dopo essere tornato a casa da lavoro, ha fatto uscire nel giardino i suoi due cagnolini, Kavik e Konan. Lo faceva sempre e fino a quel momento, non è mai accaduto nulla di insolito.

Dopo alcuni minuti, non vedendoli rientrare, ha iniziato a preoccuparsi. Quando è uscito fuori per controllare, ha fatto la drammatica scoperta. Entrambi i cuccioli erano scomparsi.

Insieme a tutta la sua famiglia, hanno iniziato a perlustrare il quartiere ed hanno anche pubblicato diversi appelli su i social. La sera stessa, una persona del posto, ha chiamato Steve per dargli una brutta notizia.

Ha trovato il corpo senza vita del piccolo Konan, in un campo vicino all’abitazione. Un contadino del posto, quando ha visto i due cani, ha preso il suo fucile ed ha iniziato a sparare verso di loro. Per il cucciolo, non c’era ormai più nulla da fare.

Di Kavik invece, non c’erano tracce. Per il suo amico umano, era riuscito a fuggire, ma era talmente spaventato che non poteva più tornare a casa. Hanno continuato a cercarlo invano, per molto tempo. Hanno anche chiesto aiuto ad un’associazione del posto, ma tutti i loro tentativi non hanno mai portato ai risultati sperati.

Il meraviglioso ritrovamento del piccolo Kavik

Otto anni dopo, è arrivata la telefonata che la famiglia stava aspettando. Un gruppo di volontari hanno trovato il cucciolo a vagare in strada solo e triste. Era magro e disidratato, per questo dovevano fare qualcosa per aiutarlo.

Lo hanno portato nel loro rifugio ed uno dei ragazzi, ha capito subito che si trattava di Kavik, il cane scomparso. I loro dubbi sono diventati certezze, nel momento in cui hanno trovato il suo microchip. Era intestato proprio a Steve Rodger. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

L’uomo quando ha saputo la bellissima notizia, è salito sulla sua auto ed ha guidato per 4 ore, solo per poter riabbracciare il suo cucciolo. A causa degli anni che ha vissuto in strada, Kavik dovrà guadagnare del peso. In più, il veterinario ha trovato una strana massa sulla sua schiena, infatti a breve verrà operato per la rimozione. Tutti sono felici per questa commovente riunione.