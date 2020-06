Famiglia sente strani rumori in casa: la scoperta del gufo nel camino Famiglia sente strani rumori provenienti dal camino, poi la scoperta di un gufo rimasto incastrato

La vicenda arriva dall’Inghilterra, dove una famiglia, dopo aver sentito dei strani rumori all’interno della propria abitazione, ha trovato un gufo nel proprio camino. Inizialmente non riuscivano a capire cosa fosse quel rumore e soprattutto da dove provenisse, così hanno iniziato a cercare. Dopo diverso tempo, la loro attenzione è stata attirata dal camino. Si intravedeva qualcosa di strano, come una forma.

Quando si sono avvicinati e hanno guardato meglio, si sono resi conto che dentro c’era un gufo!

Non sapendo cosa fare, hanno subito lanciato l’allarme a Lauren Bailey, direttrice della Royal Society for the Prevention of Cruelty Animals.

“Ci hanno telefonato spaventati e preoccupati, spiegando che sentivano un rumore da diverso tempo e che si erano accorti soltanto allora, che si trattava di un gufo incastrato nel loro camino. Avevano paura che stesse per morire di fame”, ha raccontato Lauren.

“Sono andata subito sul posto. Il gufo aveva le zampette contro la griglia, come se stesse chiedendo aiuto. Ho messo i guanti, per riuscire a maneggiarlo. Non mi era mai successa una cosa del genere, l’animale era ansioso di uscire da quel camino e si è lasciato prendere da me.

Abbiamo portato il gufo alla clinica veterinaria, era magro e completamente coperto di fuliggine.

Adesso si trova ancora ricoverato, ma si sta riprendendo. Quando il medico veterinario ci informerà del fatto che potrà essere dimesso, noi ci occuperemo di riportarlo nel suo habitat naturale.

Abbiamo deciso di diffondere questa vicenda, per mostrare quanto la chiamata di questa famiglia, sia stata importante per la vita di questo gufo. Avrebbero potuto agire diversamente, invece hanno chiamato un’associazione che si occupa proprio di salvare animali come lui e gli hanno donato una seconda possibilità di vita”.

Con queste parole Lauren ha voluto far capire a tutto il mondo, quanto sia importante la chiamata per salvare un animale bisognoso.