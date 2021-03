Quella di oggi, è la triste storia del cane GIR, entrato all’improvviso nella vita di una famiglia e scomparso dopo 14 lunghi anni. La vicenda è stata raccontata da un utente sul sito Imgur e in pochi giorni è diventata virale sul web.

Credit: Imgur / AngryKitten66

Dopo un’intera vita d’amore e sorrisi, GIR è diventato anziano ed ha iniziato a stare male. Così la famiglia ha deciso di mettere fine alle sue sofferenze e di accompagnarlo verso il ponte dell’arcobaleno.

L’utente della piattaforma online, ha raccontato che la cosa più dolorosa durante l’ultimo addio, è stato vedere il dolore di suo padre. L’uomo era il membro della famiglia che più aveva instaurato con GIR un legame vero e speciale. Lo aveva accolto da cucciolo nella sua casa e lo aveva allevato, curato e amato per 14 lunghissimi anni. Era come un figlio per lui.

Credit: Imgur / AngryKitten66

Il giorno prima della puntura per l’eutanasia, l’intera famiglia si è recata a casa del cane, per un’ultima carezza. Anche i nipotini dell’uomo, si sono sdraiati a terra accanto al cane ed hanno condiviso con lui, un ultimo speciale momento che conserveranno per sempre nei loro cuori.

Credit: Imgur / AngryKitten66

In quella stessa giornata, hanno portato il cucciolo nei suoi posti preferiti e gli hanno dato da mangiare il cibo che più adorava. In particolare, il bacon!

Dopo la pubblicazione della sua storia e le immagini dell’ultimo addio, milioni di utenti di ogni parte del mondo, hanno condiviso il proprio dolore con questa famiglia. Chi ha dovuto dire addio ad un amico a quattro zampe, sa benissimo quale dolore queste persone stanno affrontando.

Dover sopprimere un cane non è facile ed è una scelta che suscita tanti sensi di colpa, ma a volte è necessaria. A volte è l’unico modo per far smettere di soffrire il cane che tanto amiamo e di dargli la pace. Buon ponte dell’arcobaleno GIR.