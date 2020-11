Una commovente storia è stata pubblicata poche settimane fa. La famiglia Light mentre era in vacanza a Cipro, ha deciso di adottare Wilf, un cane che hanno trovato a vivere da randagio. Sono riusciti a farlo arrivare nel Regno Unito e la sua trasformazione ha stupito migliaia di persone.

Doveva essere un momento rilassante per quelle persone, che nel momento in cui si sono trovate davanti a quella scena, non sono riuscite a far finta di niente.

Tutto è iniziato mentre la famiglia Light, che viene dall’Inghilterra, ha deciso di andare in vacanza in Grecia. Erano felici, poiché potevano passare del tempo tutti insieme, a passeggiare e a divertirsi.

Un giorno, mentre stavano visitando un comunità locale, chiamata Kouklia, hanno trovato un cane abbandonato. Era magro e spaventato. In più, quando si sono avvicinati hanno anche scoperto che aveva una ferita sull’orecchio.

I suoi occhi erano tristi e sofferenti. Per questo quelle persone hanno deciso di fare qualcosa per aiutarlo. Wilf era felice di averli incontrati, perché dopo tanto tempo ha trovato degli umani che gli stavano donando delle attenzioni.

Quelle persone hanno deciso di portarlo subito da un veterinario, che dopo averlo visitato ha scoperto che in realtà qualcuno gli aveva sparato. Il passato del cucciolo era sconosciuto per tutti, ma sicuramente la sua vita non era stata affatto semplice.

La decisione della famiglia per il piccolo Wilf

Tutti i membri della famiglia si sono affezionati subito al cane. Per aiutarlo a riprendersi lo hanno portato anche nella casa dove stavano pernottando. I suoi primi miglioramenti sono iniziati ad arrivare nel giro di pochi giorni.

Quelle persone passando il tempo con il piccolo, hanno deciso di volerlo adottare, ma sapevano che le pratiche per portarlo nel Regno Unito erano lunghe e difficili. Infatti hanno deciso di chiedere aiuto ad un’associazione del posto.

I volontari si sono occupati di tutte le pratiche e nel giro di poche settimane Wilf si è potuto riunire con la sua famiglia umana. Ora vive nella sua nuova casa e grazie all’amore e a tutte le cure, ha fatto una trasformazione davvero incredibile. Vederlo è davvero meraviglioso.