Per un proprietario di un amico a quattro zampe, ricevere la notizia che il suo cucciolo a breve attraverserà il ponte dell’arcobaleno, è un trauma davvero troppo straziante. Ne sa qualcosa un giovane di Toledo, in Ohio, di nome Alec Karcher. Lui ha scoperto da qualche tempo che il suo cucciolo Cody ha un cancro incurabile e che presto se ne andrà per sempre.

Quando ho sentito il veterinario pronunciare quelle parole, mi è crollato il mondo addosso. Non potevo credere che nulla potesse salvare la vita al mio cucciolo. Da allora, ho pensato solo a cosa fare per far sì che lui trascorresse i suoi ultimi giorni nella più totale serenità e felicità.

Per evitare che Cody sentisse dolore, Alec doveva somministrargli delle medicine. I cuccioli non amano le medicine, si sa, quindi Alec ha escogitato un piano davvero geniale e gustoso per prendere, come si dice, due piccioni con una fava.

Ogni giorno grigliava degli hamburger e nascondeva al loro interno le pillole contro il dolore. In questo modo Cody non sentiva male e inoltre si gustava il suo piatto preferito.

Il bel gesto del titolare di un fast food per il povero Cody

Un giorno, Alec non aveva fatto in tempo a cucinare da solo l’hamburger. Così, mentre era in auto, si è fermato in un fast food della città ed ha ordinato un panico senza condimento.

L’impiegato del Burger King, incuriosito da quello strano ordine, ha chiesto ad Alec per quale motivo non volesse salse o condimenti nell’hamburger. Il ragazzo ha spiegato che serviva al suo cucciolo malato terminale per prendere le medicine.

A quel punto, l’impiegato ha detto al Alec di attendere un momento ed è andato a chiamare il direttore del fast food. Quando ha saputo la storia di Cody, il direttore non ci ha pensato un momento ed ha deciso di regalare l’hamburger al cucciolo. Alec, ha detto:

È un gesto che mi ha spiazzato completamente. Questi gesti di umanità rendono il mondo migliore e aiuteranno il mio cucciolo ad essere più felice fino alla fine dei suoi giorni.

Questa storia è diventata virale in ogni parte del mondo.