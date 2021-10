Il cartello che l'amica umana ha dovuto appendere per Fat Fred, il gatto in sovrappeso che vuole solo mangiare

Da pochi giorni sul web sono state rese pubbliche le foto di un gattino, chiamato Fat Fred che sono diventate virali. Essendo in sovrappeso, tutti credono che sia incinta e la sua amica umana è stata costretta ad appendere un cartello nella sua clinica veterinaria.

Tutto è iniziato quando la veterinaria Marcia Riedel ha adottato il piccolo Fat Fred dopo averlo trovato in strada. Un gruppo di ragazzi, viste le sue condizioni, lo hanno portato nella sua clinica.

La donna sin da subito ha fatto il possibile per aiutarlo, ma con il passare delle settimane si è talmente affezionata a lui, che ha deciso di adottarlo per sempre. Era felice di averlo nella sua vita.

Tuttavia, si è presto resa conto che aveva molta più fame rispetto ai suoi animali. Infatti nel giro di poche settimane dalla sua adozione, ha aumentato il suo peso notevolmente. Inoltre, la ragazza ha anche scoperto che non amava stare nella sua abitazione, ma voleva stare nella sua clinica veterinaria.

Fat Fred infatti vuole farsi notare e soprattutto vuole anche stare al centro dell’attenzione. Ama quando le persone lo vedono, perché credendo che sia incinta e gli danno altro cibo.

Il cartello che ha dovuto appendere la donna per Fat Fred

La sua amica umana sapeva che questa era una cosa che non poteva andare avanti. Per questo con la speranza che le persone la smettano di farlo mangiare, ha deciso di appendere un cartello nella sua clinica. In questo foglio ha scritto:

Si, lo ammetto sono a dieta, ma non sta funzionando bene. Non sono incinta, perché sono maschio, ma amo solo mangiare!

La vicenda ovviamente, essendo molto divertente, ha avuto un certo successo sui social! In tanti hanno commentato l’accaduto provando a dare dei consigli alla sua amica umana, per cercare di aiutarla con il gattino.