Mamma gatto si intrufola in una clinica veterinaria e cerca di attirare l’attenzione dei medici: aveva bisogno di aiuto per i suoi piccoli

Il video di una mamma gatto che si è intrufolata in una clinica veterinaria per chiedere aiuto per i suoi gattini malati

Il video che vogliamo mostrarvi oggi, si è diffuso sul web nelle ultime ore ed ha come protagonista una mamma gatto. C’è chi ancora continua ad essere convinto che gli animali non capiscano e non siano intelligenti. Beh, questa dolce micetta ha dimostrato esattamente il contrario.

È riuscita a raggiungere una clinica veterinaria che si trova ad Esmirna, in Turchia. Aveva con se i suoi tre gattini e cercava di attirare l’attenzione del personale. Alla fine, è riuscita a farsi notare da una veterinaria, che si è subito apprestata a garantire ai suoi piccolini, tutte le cure di cui avevano bisogno.

I tre micetti avevano gli occhi completamente infetti e grazie alle gocce somministrate dalla veterinaria, sono presto tornati a stare bene. Il medico ha spiegato che se non fosse stato per la loro amorevole mamma, a causa di quell’infezione, in breve tempo i tre gattini sarebbero morti.

C’è chi crede che si sia trattato di una semplice coincidenza e chi invece afferma che la micia sapeva benissimo che in quel posto c’erano degli umani che si prendevano cura degli animali e voleva salvare la sua prole.

Una storia che ci ricorda la foto virale dello scorso anno. Un’altra mamma gatto si era intrufolata in una clinica veterinaria con il suo gattino malato in bocca. Anche nel suo caso, il team medico è subito intervenuto ed ha salvato la vita del micino. Per tutto il tempo, l’amorevole mamma è rimasta ad aspettare gli interventi dei veterinari, come se sapesse esattamente tutto ciò che stava accadendo.

Gli animali sono intelligenti e sanno benissimo quando possono fidarsi di una persona. Soltanto chi condivide la vita con loro, sa di cosa stiamo parlando. Il video della mamma gatto che cerca aiuto per i suoi tre gattini è diventato virale sul web ed ha commosso migliaia di persone in tutto il mondo!